Renato Santos: "Hay mucha competencia en nuestra posición"

Renato Santos volvió a la titularidad tiempo después de la lesión que le sacó del once en los primeros compases de la temporada. El jugador portugués asistió a Koné en el tanto que abrió la lata y estuvo muy trabajador durante el partido.

"Hemos ganado, es lo más importante. Sabíamos que el Nàstic venía a hacer este juego. Teníamos que tener paciencia, metimos y ganamos los tres puntos", explicaba Renato Santos, que relataba cómo había tenido fe para asistir en el 1-0: "No he desistido, he notado que el defensa ha tirado para su lado, le he ganado la carrera y he puesto el balón, vi a Koné y pudo meterla":

Admitió el atacante que "tenemos mucha competencia en nuestra posición, es bueno para todos. Tenemos que trabajar más para hacer lo que quieres, jugar. Me lesioné y cuesta trabajo volver. Tenemos que trabajar y esperar la oportunidad", insistía Renato Santos.

"Miramos la clasificación, pero nuestro objetivo es hacer tres puntos cada partido", decía Santos, que confía en que la racha cambie a domicilio: "Hacemos lo mismo en casa y fuera, ahora vamos a conseguirlo".