Málaga CF - Hull City: Una derrota, una inversión (1-3)

Para sacar conclusiones por el resultado esta no es la ventanilla correcta. El Hull City se impuso al Málaga CF por 1-3 en el primer bolo de pretemporada de los blanquiazules en este verano. El partido, como todos los de pretemporada, son inversiones a medio y largo plazo. Y para eso lo utilizó Pablo Guede.

Hubo estrenos con la camiseta del Málaga en partido no oficial. De los fichajes realizados en este verano, gozaron de minutos los que están más rodados. Rubén Castro y Fran Sol formaron la pareja de delanteros y empezaron a dejar detalles de lo que todo el mundo sabe que son, dos hombres con el gol entre ceja y ceja. No mojaron, pero lo harán si el físico les respeta. Juanfran Moreno también empezó desde el inicio como lateral derecho y Manolo Reina volvió a defender la portería una carrera después.

Hubo mezcla de profesionales y canteranos. En el once malaguista, se pudo ver cosas interesantes. Genaro Rodríguez estuvo en el centro de la defensa, donde faltaban efectivos con Escassi y Bustinza tocados y los dos recién firmados (Esteban Burgos y Jonás Ramalho) tomando todavía el pulso a todo.

En la medular actuaron Ramón Enríquez y Jozabed. Ambos a buen nivel para el momento de verano en que se jugó esta cita. Luego, Guede tiró de canteranos. Andrés Caro, Víctor Olmo, Álex Rico, Haitam...

Se notó desde el principio que la diferencia física entre los jugadores era importante. Primero, por eso que Luis Aragonés llamaba la condición física de base. Segundo, porque mientras el Málaga lleva un par de semanas de preparación, el Hull está a la misma distancia de empezar la competición.

Pese a todo, el Málaga aguantó entero el primer tiempo, concediendo poco, mostrando pequeños gestos del manual táctico de Guede, con ciertos automatismos que se vislumbran ya como parte del sello blanquiazul. Tampoco se achantó el cuadro malacitano cuando tocó ir al contacto.

Rubén Castro y Fran Sol trataron en varias ocasiones de desnivelar la balanza, pero los killers también están en fase de afinar. Con 0-0 se llegó al descanso, pero después del descanso se notó algo más la fatiga. El Hull saltó más decidido. Andrés Caro casi marca en su propia portería en un pequeño malentendido con el portero. El balón acabó en córner y el córner en gol de manera poco merecida, pero esto también es muy Segunda División.

Pero Andrés es un ganador, un competidor nato. El central reaccionó igualando la contienda en un saque de esquina tocado en corto (Jozabed para Víctor Olmo) que finalizó con un remate de cabeza muy estético y una celebración de pura rabia besando el escudo de la nueva camiseta, que también estaba de estreno.Le duró poco la alegría al Málaga, que vio cómo en el 59’ defendía sin consistencia otro córner que acabó siendo el 1-2. No era lo deseado pero era una lección que aprender. El balón parado marca su propia justicia.

Guede retiró en el 60’ a cinco profesionales y metió a canteranos. El argentino juega con las cargas y ya avisó de que sería la tónica en verano. Pronto llegó el 1-3, pero no se rindieron los jóvenes (un once de filiales más Manolo y Ramón). Algunos como Issa Fomba mostraron buen nivel. Fue precisamente un centro suyo con la zurda el que permitió a Haitam marcar un golazo pero fue anulado por mano en el control. No es importante. Son días para sumar.