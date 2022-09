Rubén Albés, antes del Málaga-Albacete: "Veo a mi equipo con flow"

Rubén Albés, entrenador del Albacete Balompié, habló antes del partido ante el Málaga: "Es un partido duro y difícil. Fuera de casa. En La Rosaleda que es uno de los campos que más aprieta de la categoría ante un Málaga que se ha construido como un súper equipo. Va a estar divertido. La sensación es que nos enfrentamos a un candidato al ascenso y como visitantes. Parece divertido. Tendremos que dar otro paso hacia delante para poder competir este partido. Pero siempre con la humildad y la convicción de que podemos ganar en La Rosaleda. Tengo la firme convicción de que podemos hacerlo. Siento al equipo que tiene flow, que se siente identificado con lo que hace”.

El Alba también ha tenido un mercado agitado. Una liberación el cierre para todos. "Me supone un grado de felicidad sobre todo por poder descansar, que es importante. Estas últimas semanas Alfonso Serrano va loco de trabajo. Lo hemos cerrado de la mejor manera dentro de las necesidades económicas y de las necesidades que teníamos en determinados puestos. Tenemos la mejor plantilla posible. Vamos a muerte con ellos. Jugadores para reivindicarse y equipo para mostrarse y ahora centrarse en cada partido”.

Algunos de sus fichajes no jugarán en La Rosaleda: "Glauder es un jugador con experiencia en la categoría y viene en la línea de los jugadores de la plantilla, a reivindicarse después de no jugar en Éibar lo que quería. Viene en propiedad, es una oportunidad de mercado y viene a cubrir una demarcación muy marcada por las lesiones. Viene en un proceso de recuperación, que será muy corto, confío en tenerlo para el partido ante el Cartagena. Javi es un jugador que teníamos visto. Aporta la competitividad que ahora no existía en la posición de los '8".