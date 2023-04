Castro y Chavarría, la doble C al rescate

Algo está cambiando en la actual plantilla del Málaga, ya que ahora además de sumar de tres en tres, algo crucial para poder seguir soñando con la permanencia, se gana por más de un tanto. Cuando en las anteriores jornadas costaba marcar y, sobre todo, aguantar ese merecido gol. Sin embargo, si algo ha conseguido Pellicer para que el combinado de Martiricos siga vivo en esta recta final del campeonato es haber conseguido enchufar a Rubén Castro y Chavarría, quienes parecen haber recuperado su relación con el gol.

Así lo reflejan los datos, el delantero argentino suma ahora cinco dianas, aunque realmente tres de ellas han sido en los últimos cinco encuentros. Certificó la victoria ante el Leganés en La Rosaleda (2-0) con un robo espectacular en en el centro del campo para luego encarar a portería vacía todo un medio del campo interminable en el descuento, abrió la lata ante el Villareal B (1-2) a domicilio y dio los tres puntos ante el Cartagena (1-0) también en casa. Además, esta última jornada se estrenó como asistente ante el Lugo en el Anxo Carro (0-2). El 12 blanquiazul llevaba sin ver portería desde diciembre del año pasado, cuando todavía con Pepe Mel en el banquillo de Martiricos marcó de forma consecutiva ante el Ibiza a domicilio y el Alavés en La Rosaleda, jornada 20 y 21 respectivamente. Había llovido desde aquellas apariciones.

Mientras que el killer canario sumó ante el colista su décimo tanto esta campaña y, también, amplió su casillero de asistencias a tres. Precisamente, los tres pases de gol que ha dado el 24 blanquiazul han sido ante el conjunto gallego, dos en la ida y uno en la vuelta. Es más, también les consiguió marcar un gol en la vuelta, al igual que ocurrió en aquella jornada 11 en La Rosaleda. Sin embargo, lo llamativo es que Rubén Castro abrió el marcador blanquiazul ante el Leganés y lo cerró ante el filial del submarino amarillo; citándose ambos jugadores en los dos partidos con el gol.

Además, en el Anxo Carro, Chavarría regaló el primero del mediodía al delantero canario tras un buen centro desde la derecha. Mientras que Rubén dio el segundo a Villalba, quien remató a placer dentro del área tras una jugada típica del 24 blanquiazul para estrenarse con la camiseta blanquiazul. Es más, el propio máximo goleador histórico de la categoría de plata, récord que consiguió gracias al gol del domingo, reconoció al término del partido la buena sociedad que hace con su compañero en la dupla de ataque: "Todo delantero lo que quiere es marcar gol, tuve la suerte. Me encuentro muy a gusto jugando con Pablo Chavarría. Llevamos unas semanas los dos bien, metiendo goles, es lo más importante. Nos entendimos bien, me la pasó y la puso perfecta. Qué más se puede pedir”.

Está claro que Pellicer ha encontrado su pareja goleadora en las últimas jornadas y si nada lo remedia, pues está incluso repitiendo once, parece ser que terminará la campaña apostando por la doble C, Chavarría y Castro, arriba, esa que está manteniendo al malaguismo ilusionado por una muy complicada, pero posible, permanencia. Hace mucho tiempo que no se recuerda una pareja similar de delanteros en Martiricos, pues desde Dely Valdés y Darío Silva, la prestigiosa doble D que duró desde 1999 a 2003, no ha habido una pareja que se entienda tan bien y se reparta goles y asistencias. Aunque es cierto que para acordarse hace falta tirar de memoria y es casi de nota hacerlo. Además, obviamente, esta mítica pareja estuvo más temporadas coincidiendo sobre el césped y sus datos fueron demoledores en comparación con los actuales que se le compara. Eso sí, la sinergia entre ambas es bastante parecida.

De momento, el míster blanquiazul parece haber dado con la tecla también en la línea ofensiva, Chavarría lleva más goles con él que con los otros entrenadores que pasaron anteriormente, al igual que ocurre con Rubén, quien ha logrado cinco dianas y algún récord por partida doble desde la llegada del técnico de Nules al banquillo de Martiricos. Sin duda, la buena relación de ambos con el gol será crucial para seguir luchando.