De Rubén Castro y otros nombres del Málaga CF

Más allá de la disección previa del partido, siempre hay espacio para los nombres propios. Y el de Rubén Castro es el que más suena desde que el lunes firmase un doblete tan histórico como trascendental. “Lo he visto feliz y cuando veo a un jugador feliz, me alegra. Lo veo que entrena con exigencia. A veces un jugador cuando consigue éxitos, aparece un poco la complacencia. Pero esto es al revés. Ayuda al hábito de la autoexigencia, tiene el hambre de querer más. Ahora el objetivo es meter dos goles más para convertirse en el mejor goleador de la historia de Segunda División. Y eso nos va a ayudar a que consigamos puntos y estemos cerca de luchar en esta situación límite en que nos encontramos. Ojalá todos tuvieran esa felicidad y autoexigencia, que contagie al resto”, comentó Pellicer.

Relativizó el técnico sobre su papel fuera de casa, donde Castro no está siendo titular con el de Nules: “Debería eliminarse la palabra suplente, los que están en el banquillo son soluciones. Veo a Fran, a Rubén y a todos como soluciones. Ningún jugador va a tener la etiqueta de salir desde el banquillo y en el caso de Rubén, menos. No nos podemos permitir el lujo de tener un jugador de ese nivel... pero cada partido va a marcar un contexto y es difícil que a veces lo entiendan los futbolistas. Pero a veces tenemos que ver que es mejor la calidad que la cantidad. No en esta caso, que estamos hablando de una leyenda. Son señales muy positivas, sobre todo porque tenemos dentro del club un futbolista que bate récords, tenemos que aprovechar esa energía que genera se traslada al resto. Esa euforia entre comillas de un jugador no la podemos parar porque eso se contagia. Pero nadie tiene un rol asignado, son soluciones importantes para el equipo”.

Burgos y Luis Muñoz

Regresan tras sus respectivas sanciones tanto Esteban Burgos como Luis Muñoz. El entrenador lava la ropa sucia de manera interna: “El que me conoce sabe que yo no castigo. No tengo que justificarme por nada. Las explicaciones las doy dentro. Intento tomar las decisiones, la autoridad no está en castigar sino en ser lo más justo posible. El que toma muchas decisiones se equivoca y cada cargo tiene eso. Los recuperamos (a Esteban Burgos y Luis Muñoz), nos va a hacer más fuertes. De puertas hacia dentro hay un régimen interno que he instaurado desde mi llegada y a partir de ahora son hombres muy importante para nosotros. Necesitamos a todo el mundo, no vamos a debilitarnos ni enviar señales al rival. Todos cometemos errores y de ellos hay que aprender y hacernos más fuertes si cabe”.

Lesionados

Para acabar, hizo un pequeño repaso a los jugadores que están lesionados o cuentan con algún problema físico: “Pablo va mejorando, Unai no va a estar durante algún tiempo como saben. Luego sí que recuperamos a Esteban y Luis, tras sanción. Y creo que también Escassi. Digo creo porque el otro día jugó. Entrenó un día, se puede decir, pero ante la importancia, ante finales, pensamos que nos podía ayudar durante el transcurso. Ahora esperamos tenerlo totalmente disponible. Esa es la mejor señal. Cristian y Rubén Castro andaban tocados del tobillo pero se han ido recuperando. Juande también tuvo alguna molestia. Hasta mañana –hoy– no sabremos quiénes están al cien por cien. La semana pasada en la última jugada se nos lesionó Unai”.