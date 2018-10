Muñiz: "Hay que mantener la regularidad hasta irnos de vacaciones"

Partido redondo. Es el resumen que hace Muñiz en sala de prensa, exigente de igual modo y con los pies en el suelo tras la más que solvente victoria del Málaga ante el Numancia. El asturiano no llega a calificar el encuentro como el mejor de la temporada, reniega del concepto para pedir una mejoría constante. "Partido cómodo nunca hay, para que lo sea tienes que trabajar bien", destaca, y felicita a los suyos por el esfuerzo.

"Lo digo otros días y me tengo que repetir, es que fue un partido muy completo. Muy bueno del inicio al final, del aspecto defensivo al ofensivo, con ocasiones claras para aumentar el marcador, con ambición, ganas, hambre", congratula el técnico, que incide en pedir continuidad a los suyos: "Hay que mantener esa regularidad, esas ganas y esa ilusión hasta que nos vayamos de vacaciones. La gente tiene que ver que cuando el equipo sale al terreno de juego lo deja todo. Con más o menos aciertos, pero que cuando se vayan digan que lo dimos todo".

Profundiza Muñiz en su descripción del partido, señalando la capacidad del Málaga de aclimatarse a las circunstancias que se le presentan: "El equipo trabajó los 90 minutos con ritmo y criterio y leyendo a qué nos obligaba el partido. Estuvo apretando, estuvo ordenado y aguantando atrás, cuando tenía ocasión hacía daño al rival y cuando tenía que tener la pelota la tuvo, así desde el inicio hasta que el árbitro pitó el final".

Dos goles, cero en contra, poco peligro del Numancia y un gran manejo de las situaciones era la valoración, pero mete la puntilla el asturiano. "Siempre hay cosas que mejorar", espeta Muñiz, insistente en no dejar caer el nivel: "Tenemos que ser exigentes con nosotros y buscar la perfección, pero sabemos que delante hay rivales que te ponen en dificultades y te exigen. No nos vamos a estancar porque esto es un proyecto para aspirar a todo lo que podamos mejorar cada día, y nadie en su profesión dice 'hemos llegado hasta aquí y no me muevo'. Hay que esforzarse al máximo y si puedo mejorar una cosa que no está tan bien, mejorarla. Tanto jugadores, como cuerpo técnico, como oficinas. Todo el mundo. Y acercarnos a nuestra mejor versión".

Tiene valor lo hecho tras el 2-0 de Elche. No se ha caído el equipo y resalta el preparador malaguista el trabajo de aquel día. "Cuando salimos de Elche y al día siguiente vi el partido estaba tranquilo. Podemos trabajar con más o menos errores, pero el equipo estuvo en el partido siempre y ellos metieron la primera ocasión”, explica Muñiz, que añade: "Me fui contento el otro día por la actitud y esta vez por la actitud y el resultado". Y recuperado el liderato, de nuevo lo trivializa: "No es una situación que tengamos que buscar, sino acumular puntos, si es de tres en tres, mucho mejor. La clasificación es una anécdota, ni nos podemos venir arriba primeros ni decepcionar detrás".

No es de individualizar, pero había nombres propios empezando por el de Koné, sobre el que aprovecha para alentar a la segunda unidad del equipo: "En cualquier momento puede jugar cualquiera porque trabajan bien diariamente y lo único que miramos cuando ponemos a un jugador es saber qué puede dar. Koné llevaba tiempo sin completar pretemporada ni temporada y como sabemos que la temporada es larguísima y el equipo está trabajando bien, puedes tener paciencia. A cada uno le va a llegar su momento”.

Otro nombre propio, el de Blanco Leschuk. Como el partido, "completo". "Trabaja con el balón, sin él, es inteligente, es bueno en el juego aéreo, juega de espaldas...", añadía motivado Muñiz antes de referirse como siempre al colectivo, "esa cesta de profesionales que trabajan para hacer que el Málaga sea un poquito mejor".

Palabras también para la afición, presente pese a las circunstancias con un trasfondo solidario. "Es de felicitar. A las once están aquí teniendo que trabajar con una temperatura que no es habitual y cuando salimos al campo tenemos una responsabilidad, siempre defenderemos la camiseta con la máxima ilusión y el máximo trabajo”, agradecía Juan Ramón López Muñiz.