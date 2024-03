Salva Ballesta, hombre de trono en El Rico.

"Otro año más procesionando por las calles malagueñas y llevando a hombros a nuestro Padre Jesús el Rico. ¡Qué honor y orgullo más grande!", escribía en las redes sociales Salva Ballesta, el que fuera gran delantero del Málaga CF en dos etapas y también después entrenador del Atlético Malagueño. Salva tiene residencia habitual en la Costa del Sol y fuertes lazos con la ciudad, a la que acude con frecuencia, desarrollando proyectos como distintos campus de las Leyendas de la selección española.

La jornada del Miércoles Santo estuvo pasada por algún que otro aguacero al igual que los días anteriores. Solo la imagen de Jesús Nazareno El Rico salió a la calle para cumplir con la tradición de liberar a un preso. El cofrade malagueño se tuvo que conformar con la estampa dieciochesca de este Nazareno en vistas de la adversidad del clima. Y allí estaba Salva Ballesta, un habitual hombre de trono, cuando sus compromisos futbolísticos se lo han permitido, de la cofradía malagueña.

Relación fútbol-Semana Santa

Los jugadores del Málaga CF se han dejado ver estos días para contemplar los tronos en distintos puntos. Por ejemplo, el Lunes Santo, el día de El Cautivo, aunque no pudo procesionar. Y el club de La Rosaleda siempre ha tenido nexos importantes en su historia. También en el presente. Estuvo por primera vez este año en la ofrenda floral el director deportivo, Loren Juarros. También el entrenador del primer equipo Sergio Pellicer. No faltó el consejero Francisco Martín Aguilar y hubo hasta jugadores como es el caso de Ramón Enríquez. Eso por no hablar de Kevin Medina, orgulloso trinitario. Además de la visita a la Trinidad, la representación malaguistas también visitó El Rocío. Kevin, que se quedó en casa por problemas físicos este pasado fin de semana, aprovechó el sábado para estar presente en la iglesia de San Pablo, viendo el traslado de cristo y virgen. El joven malagueño tiene hasta un tatuaje del templo y ha confesado ser un ferviente seguidor de la Semana Santa. "Somos de El Cautivo a tope, como trinitario que somos, a quien no le guste es que no es trinitario”, decía su íntimo amigo y campeón de España de boxeo Baldo El Flaco Mira, junto con Kevin a los pies de San Pablo.