Samu Castillejo: "Lo importante es que el Málaga esté tranquilo y pueda pelear"

La temporada 2018/2019 ha sido de salto importante para Samu Castillejo. El malagueño dejó el Villarreal para marcharse al Milan, para el que fue reclutado nada menos que por Leonardo y Paolo Maldini a cambio de unos 18 millones de euros en una operación dividida en dos. Allí ha disputado algo más de 1.600 minutos en 40 partidos entre Serie A, Copa, Supercopa y Europa League, principalmente como revulsivo, y tiene cuatro años más de contrato por delante. No obstante, pese al tremendo cambio que ha supuesto la mudanza a Italia para la vida del extremo, ha sacado también tiempo para estar pendiente del Málaga y su año en Segunda División.

"He visto más de la mitad de temporada, también los play off porque tengo compañeros y amigos. El Málaga es el club de mi vida. No ha podido a ser. También ha habido poca fortuna y ahora toca pelear el año próximo, hacer un buen grupo e ir otra vez con la misma mentalidad de intentar ascender", lamentaba Castillejo en una entrevista concedida a Ser Deportivos Málaga, aprovechando que pasa ahora unos días en la Costa del Sol para organizar el Campus de verano que realiza junto a su hermano en Ciudad Jardín.

Analiza el de Huelin la eliminación ante el Deportivo en el play off de ascenso. "En la ida pasamos del 1-3 al 2-2 y terminas perdiendo 4-2. Luego en casa empezamos con el palo de Ontiveros. Son cosas que ocurren en el fútbol, que es todo pequeños detalles que suman y suman y no te hacen ganar", comenta. Trata de enviar ánimos y espera una reorganización al nivel para que el club vuelva: "Lo importante es estar tranquilo y montar un equipo para pelear. Lo más importante es que el club no debe pensar en ascender ni bajar, sino en montar un grupo para pelear en Segunda, que no es fácil y todos los sabéis".

También recuerda Castillejo las imágenes de comunión entre el equipo y la grada después del Málaga-Deportivo. "No me sorprenden porque yo he vivido eso un año aquí, estuve una temporada en el primer equipo. Sé cómo es la gente de Málaga, cómo es con los colores y no me sorprende nada", aseguraba. Cuestionado por la afición del Milan, la califica como distinta: "Allí cuando las cosas van bien pues está claro que todo funciona mucho mejor porque al ser un club con tantos seguidores, tan grande... Pero cuando van las cosas regular es una afición más dura. Estás en boca de la gente, en la tele y en los periódicos. Es un examen cada domingo, pero así creo que es el fútbol hoy en día, sobre todo si estás jugando en un grande".

Se cuestionó al ex malaguista por Juanpi Añor, con quien compartió años en la cantera y con quien aún le une la amistad. Da algunos mismos al venezolano, que este viernes disputa los cuartos de final de la Copa América contra la Argentina de Leo Messi: "Está centrado en lo que le toca y esperando al año que viene, que tiene que volver al Málaga y esperemos a ver qué pasa. Ahora mismo está centrado en la Copa América, seguramente tenga unos días libres para desconectar y pensar luego en el Málaga. En Huesca ha hecho goles, lo he visto jugar bastante bien y creo que sería importante en una plantilla como la del Málaga, con aspiraciones a ascender. Ojalá le den la oportunidad y se pueda quedar".

En lo individual, Casti hace balance positivo de su temporada primera temporada en la Serie A, en la que hizo cuatro goles y dio cuatro asistencias. "A nivel de números, con las oportunidades que he jugado estoy contento. Esto es diferente, un poco más físico. Los equipos, cuando juegan contra el Milan, que se supone que va a pelear por otras cosas, defienden mejor. También es más difícil a la hora de atacar, pero de nivel es bastante parecido a España", dice, aunque deja una breve puntilla: "No tuve las oportunidades que hubiese querido, pero la verdad que estoy contento".

Por último, vuelve a referirse al club para hablar del alcance que tiene: "Abate, un compañero que acaba ahora contrato me preguntaba por el Málaga, que qué tal. Incluso el delegado, que ha sido árbitro profesional, está loco por ir a Málaga y trabajar allí. Todo el mundo desde fuera conoce Málaga y el Málaga".