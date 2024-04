El San Fernando-Málaga, declarado de alto riesgo

El partido entre el San Fernando y el Málaga CF ya tenía bastante chicha, dado que los primeros van a estar sumidos en una encarnizada lucha por la permanencia, mientras que los segundos harán lo propio por conseguir la segunda plaza en detrimento de la UD Ibiza y del Córdoba CF, que buscan el mismo objetivo que los de Sergio Pellicer, pero se ha llegado a una decisión algo sorprendente.

Esto se debe a que: "La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar de alto riesgo el siguiente partido de Primera RFEF que se disputará el domingo 12 de mayo, en San Fernando". Este se refiere al duelo entre malagueños y gaditanos.

Esta decisión ha pillado por sorpresa después de que no hubiera grandes problemas reseñables en la ida en el seno de la Costa del Sol entre las aficiones de ambos conjuntos y tampoco ha habido consecuencias negativas reseñables en el resto de desplazamientos por Andalucía de la afición del Málaga CF, que, además de numerosa, ha destacado por animar a los suyos, pero no por problemas extradeportivos, salvo lo acontecido en las instalaciones del Atlético Sanluqueño, que no fue algo muy grave.

Lo que sí es cierto es que se registró algún incidente aislado tras el duelo, aunque el ambiente fue muy bueno en todo momento, pero, según ha podido saber este medio, han querido ser conservadores y curarse en salud para poder evitar posibles problemas antes de que sucedan. Algo similar fue el motivo por el que decidieron declarar también de alto riesgo el derbi malagueño entre la entidad de Martiricos y el Antequera CF en la primera vuelta, aunque, en ese caso, fue porque era la manera para que destinasen más unidades policiales de fuera del municipio del Torcal para esa jornada liguera.