Sergio Pellicer: "Los equipos como Real Madrid y Barça querían que les tocase el Málaga"

El Málaga CF afrontará este domingo su duelo más exigente y complicado de lo que llevamos de temporada. El cuadro andaluz se verá las caras ante la Real Sociedad, que se encuentra en octavos de final de la UEFA Champions League tras ser primera de grupo. Sergio Pellicer habló ante los medios de cara a este partido.

El técnico de Nules respondió sobre las opciones de su equipo de cara a los dieciseisavos de final: "Creo que los porcentajes van a depender de lo que hagamos, porque es un rival de mucho nivel, aunque tenga bajas. Es un equipo con muchos argumentos y nuestro nivel competitivo puede igualar mucho el porcentaje. Los equipos como Real Madrid y FC Barcelona querían que les tocase el Málaga por el estadio, el ambiente y las conexiones. Cualquier equipo de ese nivel prefiere venir aquí antes que a otro estadio".

Después de esto, el entrenador elogió al adversario, pero también a su propio club: "Creo que es un rival, que es un referente en estos últimos años con un proyecto consolidado. Ahora se habla del Girona, pero creo que es la Real el quipo en el que fijarse. Más allá de las bajas son un referente. Es diferente un partido de Copa a los demás. Es un partido que gusta jugar a todos, pero yo transmito que vestirse la camiseta del Málaga es un privilegio y da igual contra quien nos enfrentemos. Somos un equipo histórico y con humildad tenemos que saber que defender estos colores es un privilegio. A un partido se pueden igualar si hacemos bien las cosas. Me han dicho que hay 19.000 entradas y a hacer la gente sentirse orgullosa de cómo ha competido su equipo". Además, quiso poner algo de contexto sobre el choque del domingo: "Nos viene bien el partido de Copa del Rey, porque muchos equipos van a descansar el fin de semana y nosotros vamos a tener la tensión competitiva. Lo importante es competir bien ante un rival de Champions. Tenemos que competir sabiendo que lo prioritario es el duelo contra el Ceuta. Lo importante es cuando compites contra rivales de peor categoría porque llevas a mucha gente detrás y ahora debemos hacerlo sabiendo que lo que nos da de comer es la liga".

Sergio Pellicer dejó claro que lo mejor es el regreso de varios efectivos: "La mejor noticia es que exceptuando a Ramón Enríquez y Haitam ya están entrenando todos. Algunos necesitan aún el alta competitiva, pero eso ya viene con el tiempo. Puede haber riesgo de lesión en el partido de este fin de semana, pero también lo hay en los entrenamientos". Además, habló de las bajas de la Real Sociedad este fin de semana: "Nosotros lo llevamos viviendo casi toda la primera vuelta. Creo que cuando hay bajas en plantillas de ese nivel siempre se encuentran soluciones y encima con un filial de tanto nivel. Ellos van a intentar tener balón y ser muy agresivos, pero creo que las bajas no van a cambiar nada".

Esto le llevó a hablar sobre el once inicial de este duelo tan exigente de Copa del Rey: "He ido variando y lo tengo claro, aunque tengo un par de dudas. Tengo que fijarme en las cargas. Hay que recalcar que aquí no se regala nada. Lo importante es que la estrella debe ser el equipo. Es verdad que hay que dar un nivel muy alto, pero lo que debe de primar es el colectivo, porque un jugador puede ganar un partido, pero un equipo consigue los objetivos". Por último, no quiso revelar nada sobre quien ocupará la meta local: "Carlos López es un jugador que ha demostrado. Hay que saber gestionarlo también. Alfonso Herrero, con el rendimiento que ha dado, también se merece jugar".