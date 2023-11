Sergio Pellicer: "Es un mes muy importante para nosotros"

El Málaga CF sigue buscando reencontrarse con la victoria y el Alcoyano llega a La Rosaleda en su mejor momento y, por tanto, el cuadro blanquiazul deberá mostrar su mejor cara para poder conseguir los tres puntos. Sergio Pellicer habló sobre lo que tiene por delante la entidad de Martiricos a corto plazo.

El técnico quiso dar énfasis a lo que tiene que enfrentarse su equipo en estas próximas semanas: "Creo que es un mes muy importante y con el partido de Copa del Rey ya son seis duelos en un mes. Estamos buscando este compromiso y creo que la gente agradece el esfuerzo que está haciendo el equipo y tenemos que dar ese paso de buscar un partido completo en todos los aspectos. Necesitamos la mejor versión individual y colectivamente".

Además, hizo una pequeña radiografía del Alcoyano antes del duelo. "Creo que nos vamos a encontrar a un equipo que viene en una buena dinámica, muy intenso, el conjunto que mejor recupera. Estamos preparados para que vengan y sean muy intensos en la presión alta. La diferencia de los equipos puede que se iguale por la situación nuestra. Debemos tener claro que necesitamos un partido muy completo en todas las fases del juego. Va a ser muy complicado y debe aparecer la creatividad en el último tercio del campo", comentó.

Al igual que en el tema de las lesiones, habló de malas noticias en cuanto al calendario: "Lo que no me gusta es tener que jugar el mismo día de la selección. Me gustaría jugar el día de después. Hay que competir. Tenemos mucha gente detrás y cuando no compites, dejas en vergüenza a mucha gente. Usaremos a gente del filial y algunos que juegan menos por la situación en la que estamos".

Tras esto, respondió sobre la posibilidad de hacer fichajes: "No es mi labor. Es la de Loren Juarros y creo que posiblemente hablaremos esta semana de la situación y haremos un análisis, pero mi prioridad es el partido de mañana. Es un mes que no podemos distraernos de absolutamente nada".

Por último, comentó su expulsión de dos partidos ante el Antequera: "Creo que fue injusto, porque haces cualquier protesta y lo tienes que asumir y cuando tenga que motivar a un jugador, pues usaré otras palabras".