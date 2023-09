De la Torre y el Málaga CF: "Es difícil que con este equipo miremos muy hacia arriba"

Mensajes cruzados en la red social antes llamada Twitter entre el alcalde De la Torre y el jeque Al-Thani en los últimos días a través de las redes sociales. Fue iniciado por el primer edil malagueño cuando, tras la victoria ante el Atlético de Madrid B, decía que el Málaga no es "formidable". Fue cuestionado este lunes en una comparecencia pública por estas palabras escritas por él y la posterior respuesta de Al-Thani al sentirse interpelado. El catarí lleva varias semanas emitiendo señales de que está otra vez con el radar activado a través de las redes. Aunque su cabeza es insondable y difícil predecir cuáles van a ser sus próximos comportamientos y acciones.

"No le doy mayor importancia a la respuesta, que no la he entendido por otra parte. No es formidable sinceramente. Yo les deseo lo mejor. Comprendo que es difícil que con este equipo miremos muy hacia arriba pero ahora es el que tenemos y mi deseo es que podamos subir a Segunda con él", decía el mandatario sobre la situación del club. No parece tener mucha confianza De la Torre en el plantel que han confeccionado los responsables de la entidad.

"Lo ideal es que los propietarios, que en su día hicieron un esfuerzo pero después no han sido capaces de mantenerlos y no entro en si hay o no deudas de alguno de ellos al club, si no pueden estar en condiciones de dar y poner lo que el club necesita, que dejen paso a otros vendiendo lo que valga el club a personas que tengan interés en ello. Poder hacer un club potente, prestigioso, con posibilidades de llegar, no solo a Primera División, sino a Champions, lo digo sinceramente. Eso es lo que deseo para el Málaga y para la ciudad", señalaba el alcalde de Málaga.