De la Torre y el Málaga CF: Ayuda económica, venta del club y Mundial 2030

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, habló ante los medios de comunicación acerca de la actualidad blanquiazul. Opinó acerca del escenario ideal en el que no caben el jeque Al-Thani y BlueBay, también de la bajada de la ayuda económica a la entidad tras el fiasco de esta temporada, de la situación con respecto a José María Muñoz y, por último, de las novedades acerca de La Rosaleda como sede del Mundial 2030 si se celebra en España, Portugal y Marruecos.

“La situación del Málaga lo que aconseja, lo deseable, es que hubiera una postura abierta de los actuales propietarios para ceder, no gratis, evidentemente, para negociar una venta de esa propiedad hacia gente que esté en disposición de hacer un proyecto solvente, sólido, serio y que esté a la altura de la ciudad y de la provincia. Pero no tengo novedad en particular, no quiero pedalear en el vacío ni decir algo que pueda frenar o sea contraproducente para que ese escenario deseable se consiga, lo digo con todo el respeto para las dos entidades propietarias, tanto el señor Al-Thani como BlueBay. Luego están los minoritarios que ahí tienen menos que decir pero estarán expectantes por ver qué pasa con el club en el que no sólo tienen una pequeña parte sino también todo el amor puesto. Deseo por el bien de la afición, de la ciudad y de la provincia que se pueda producir”, razonó acerca de la posible venta del Málaga, que finiquitó así: “Tengo alguna información pero de esas cosas de manera externa cuanto menos se hable, mejor. Para que puedan esos hechos traducirse en algo que sea real y cierto. Ahí termino”.

Acerca del millón y medio de euros que aportó el Ayuntamiento para ayudar al ascenso blanquiazul, se lo tomó con ironía: "Una paradoja, debía servir para subir y no digo que haya servido para bajar, pero se ha dado esa paradoja. Muy triste lo que le ha pasado al Málaga. Lo hemos sentido todos. Lo habrán sentido los jugadores, supongo, pero por encima la afición. Ha hecho un esfuerzo de presencia y de ánimo por encima de las situaciones difíciles que ha vivido el club deportivamente hablando. Esperemos que tenga un buen futuro, que es lo lógico y lo normal que pase”.

Así que confía De la Torre que este año el administrador judicial rebaje sus pretensiones: "No sé qué situación económica y presupuestaria tendrá el Málaga la próxima temporada, no tengo esa información. No creo que me plantee una subida adicional, más bien espero que sea lo contrario con respecto a la cifra que hemos puesto esta temporada. Ese tema también hoy es menos prioritario”. Ahora bien, del escrito presentado a la jueza y que cayó en saco roto, despejó al córner: "No entro en más comentarios sobre el tema, lo que la jueza decida me parecerá bien. Lo que importa ahora es que el escenario societario cambie, en eso pongo mi preocupación”.

Admitió que para Málaga el descenso es un perjuicio: "Afecta a la ciudad, no cabe duda. No es lo mismo tener un equipo en Primera y con perspectivas de estar en competiciones europeas, como ocurre en otras ciudades españolas, que estar en una categoría deportivamente tan baja. No es lógico ni natural”.

También opinó por encima de lo sucedido tras el partido ante el Ibiza en las inmediaciones de La Rosaleda: “No debió ser, puedo entender el enfado de una parte de la afición. Una parte minoritaria, por otro lado y sin faltar el respeto a nadie. Pero más respeto todavía para los que no estuvieron en esa postura, que fue la gran mayoría de la afición. Mandarles mensajes de ánimo y, sobre todo, de gratitud porque han estado muy a la altura de lo que se necesitaba, el jugador número 12 nunca ha faltado”.

Mundial 2030 y La Rosaleda

“¡Eso seguimos! El estudio que se hizo por Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, que creo que estuvo muy bien planteado, se ha pasado al club para que lo impulse desde la capacidad pero sobre todo la agilidad que tiene una entidad deportiva como puede ser el Málaga, para tener más avanzado en el caso de que esté entre las ciudades elegidas y España, Portugal y Marruecos sean la sede, pues Málaga esté bien posicionada”.