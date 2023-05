¿Qué busca el Málaga CF en el mercado de Primera RFEF?

"Tristeza absoluta. De hecho, en mi despacho tengo la acreditación del día del Alavés, que hasta que no le demos la vuelta a esto y no sólo deportivamente, porque deportivamente solo no se le da la vuelta a esto. Para darle la vuelta a esto es de todos los lados del fútbol, no solo deportivamente. Ahora también me pondré la acreditación del otro día para recordarme la tristeza absoluta que viví en Vitoria y la del otro día, que la verdad que no lo había vivido nunca y ojalá no la hubiera vivido", así de claro y conciso se mostró Kike Pérez al ser preguntado en el programa Frecuencia Malaguista de SportDirect Radio sobre la imagen que se le quedó tras los incidentes ocurridos por una parte de la afición blanquiazul después del encuentro ante el Ibiza.

El director general se sentó de nuevo en la palestra, aunque en esta ocasión lo hizo en solitario, para analizar el futuro de la entidad de Martiricos en una desconocida Primera RFEF, donde dejó claro que no se debe cometer el error de ir con aires de grandeza: "En la vida hay que ir con humildad. Por supuesto que los equipos que vengan aquí a jugar a Málaga a este escenario tan impresionante, sabemos que hay estadios y estadios, pero todos querrán hacer un buen partido en La Rosaleda porque para su carrera o su curriculum vitae no es lo mismo que en otros estadios por el escenario tan imponente que tenemos. No pienso que tengamos que pensar en ningún momento que somos el equipo a batir porque todos empezamos con cero puntos, en unos años que venimos cuesta abajo. Tienen Loren y Sergio por delante la tarea de construir un nuevo equipo e ir con humildad, día a día, ya no es partido a partido. La pretemporada es importantísima, que seamos capaces entre todos de crear cohesión en el grupo, en el equipo y fuera de este, coger buenas sensaciones y piernas para todo el año, buenos automatismos e ir con humildad".

Además, volvió a incidir en la continuidad de Pellicer, una idea ahora corroborada por Loren Juarros y confirmada por el propio técnico de Nules: "Sabéis que tenía clara la continuidad del entrenador, pero en ningún momento le dije a Loren que fuera una opinión vinculante si el accedía a coger la dirección deportiva. Él también lo ha analizado todo y vio que es la mejor opción. Pellicer es una persona de club y un trabajador incansable, ahí están los números, el equipo realmente mejoró. Creo que estar en sus manos es lo mejor que podemos hacer para empezar el año que viene en una liga donde debemos mezclar veteranía y juventud. Es la persona indicada y clave para el proyecto".

También, recordó que se debe comenzar el proyecto desde cero: "Nadie se levanta por la mañana diciendo voy a hacer las cosas mal, salieron mal y se ha pedido perdón, punto. Ahora toca mirar para delante, no podemos estar toda la vida mirando atrás. Es lo que es, tenemos lo que tenemos y ahora tenemos que tirar para delante. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hacer un equipo en mayúsculas, de personas y personalidades: gente cohesionada, solidaridad, compañerismo, que entiendan el Málaga, la ciudad y la provincia a la que vienen, la responsabilidad que conlleva venir y querer venir aquí, apostar por esta plaza, económicamente también. No venir porque te dan un poco más que otro, sino porque en ese momento quieres crecer en un equipo como el Málaga CF". Y confirmó que el nuevo director deportivo ya está trabajando para confeccionar la nueva plantilla, pero no quiso adelantar nada sobre la posible continuidad de Rubén Yáñez, Rubén Castro o Lago Junior: 'El sábado, según terminó el partido, Loren empezó la temporada 2023-24 y empezó a hablar con ellos".

En dicha entrevista, tampoco quiso olvidarse de la afición blanquiazul, la gran perjudicada esta campaña: "Es ejemplar, ayer vi que la afición del Celta se cruzó España para ir al partido de Cádiz y es que nosotros ya lo hicimos en Semana Santa. La gente perdió sus vacaciones para ir a Villareal. Yo digo que es una afición ejemplar y eso lo mantengo en cualquier lado porque yo eso lo he vivido. A mi en Lugo me han emocionado con el 0-1 o entrar en el Anxo Carro y ver cómo llovía y estaban alí, son cosas que te quedas para ti y eso es un sentimiento puro. Tenemos eso y esa responsabilidad la tenemos desde dentro y debemos cuidarla porque de verdad que eso es un tesoro. La gente del otro día, los violentos, no representan a la gran afición del Málaga".

Eso sí, Kike no dejó pasar la oportunidad y mandó un mensaje de optimismo para todos los que hayan pensado bajarse del barco debido a la complicada situación que atraviesa el conjunto malacitano: "Soy una persona muy optimista por muchas cosas personales que me han pasado en la vida, fuera del fútbol. Siempre soy optimista con todo. Les diría que lo hemos dado todo, que lo vamos a dar todo, ha venido un director deportivo con una experiencia contrastada que está responsabilizado con el proyecto y el entrenador más responsabilizado que nunca. Kike lleva poco tiempo aquí, sí, pero sé perfectamente el club, la ciudad y la provincia que es y el llamamiento que hago es que estemos más juntos y nos ayudemos, que efectivamente lo que esté mal lo digamos, pero no instalarnos en la crítica permanente porque los pensamientos negativos lo único que hacen es llevarte a más pensamientos negativos.

"Vamos a intentar hacer una campaña de abonados para premiar toda la fidelidad que han tenido con nosotros. Le prometemos esfuerzo y trabajo, pero sí pedimos que nos ayuden más que nunca porque el Málaga ahora es cuando necesita ayuda de todos: instituciones, aficionados, peñas, sponsors, medios de comunicación. Nosotros vamos a tener que trabajar aún más que los demás, porque yo siempre digo en el trabajo antes de irme: 'El otro equipo estará trabajando o no, vamos a quedarnos otro ratito más que seguro que no está trabajando. Un ratito más, todos, y trabajar y pensar un poco más en el camino que vamos a coger'. El club se reestructurará dentro de los parámetros que la categoría nos tiene que dar y en breve iremos comunicando estos pasos", añadió.

Por último, repasó su momento más complicado en estos tres meses y medio que lleva en la entidad de Martiricos, este se produjo cuando debió comparecer para confirmar la pérdida de categoría. En ese momento, se derrumbó: "La verdad que fue un momento muy complicado, son maneras de ser, soy un tío muy optimista por naturaleza y lo doy todo en cualquier parte de mi vida, ya sea personal o profesional. Desde el 7 de febrero al mediodía que llegué lo he dado todo, veo desde el primer momento el grandísimo club que es y me dolió en el alma no poder conseguirlo. Personalmente, se que a la gente le puede parecer que lo digo por quedar bien, pero hay gente que lo sabe, les dije lo siento porque quizás sí pienso que podía hacer algo más. Todos en la vida podemos hacer algo más y en ese momento tan triste me dolía el alma porque sabía a donde nos íbamos, lo que venía y que no habíamos podido frenar la caida entre todos. El primero yo".