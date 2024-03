Don Ruud Van Nistelrooy: "Duele mucho cómo está el Málaga"

Ruud Van Nistelrooy está estos días en Sevilla. Ha vivido una semana de cerca los entrenamientos de Manuel Pellegrini. Coincidió con él en el Real Madrid y el Málaga. Guarda un gran recuerdo del técnico chileno y también de su temporada en La Rosaleda. Sus últimos goles como futbolista profesional los marcó de blanquiazul y su último recuerdo en un campo de fútbol, con 35 años, como jugador fue cómo el resto de compañeros le manteaban en el césped una vez se había conseguido la histórica clasificación para la Champions League. Entre ellos estaban Isco y Joaquín, con los que ha coincidido esta semana en su observación del Betis. Tuvo numerosos detalles con compañeros y empleados de la entidad que quienes lo trataron lo recuerdan con veneración.

Antes del Betis-Villarreal, Van Nistelrooy habló en los micrófonos de DAZN en la previa y era cuestionado por los motivos de su presencia en la capital hispalense. "He aprendido mucho de Pellegrini estos días. Sé como trabaja, coincidí en el Madrid y el Málaga, pero ahora me apetecía ver su trabajo, ahora lo miras con otros ojos", señalaba Van the Man, un mito del Manchester United. Después ha enfocado su carrera a los banquillos. Ha seguido un proceso, dirigiendo en categorías inferiores, también en la máxima categoría a un grande de su país como el PSV, donde dio su gran salto como jugador. "Me gustaría me gusta mucho entrenar en la Liga, también en la Bundesliga o la Premier, igual Holanda. En estas ligas estoy enfocado en trabajar, ojalá haya esta oportunidad", señalaba, al tiempo que era cuestionado por el favoritismo en la Liga. "Yo veo que con la calidad de plantilla de mi ex equipo del Madrid está muy estable, van a ser campeones de Liga. Desgraciadamente, el Málaga está en otro momento, me duele mucho". Sin que se le preguntara por él, tuvo un guiño y un recuerdo hacia el club malagueño, ahora lejos de la élite, en Primera RFEF.

También se le cuestionaba a Van Nilstelrooy si había un delantero en la actualidad que se parezca a él. "No lo sé, jugué como supe, era un 9, no me pusieron en la banda ni de mediapunta. Tenía que estar en el área, jugar de espaldas, aguantar la pelota e ir de cara a rematar. El Madrid, por ejemplo, ya juega de otra manera, con más atacantes arriba, con mucha movilidad y con Jude ahí".