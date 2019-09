Víctor acusa la crisis del gol

Víctor Sánchez del Amo mostró su frustración en la sala de prensa del Carlos Belmonte tras la derrota del Málaga a manos del Albacete. El solitario tanto de Rey Manaj fue suficiente ante el conjunto blanquiazul, que acusó una falta de gol que se hace crónica. En ello centró su comparecencia el técnico, que lamentó la efectividad del equipo de Ramis y la problemática blanquiazul.

"La realidad es que nos cuesta muchísimo hacer gol, es lo que más nos está penalizando. Jugamos fuera ante un rival importante, que ha empezado un poco irregular pero que defiende muy bien y saca rentabilidad. Nos hicieron muy poco en ataque, solo un remate entre los tres palos y es gol. Nosotros hicimos 12 o 13 y no fuimos capaces. Un palo, los que se van fuera... y eso nos está marcando este inicio de competición, la falta de gol que tenemos. Trabajamos, tenemos ocasiones, pero si no haces gol es muy difícil sumar victorias", analizó el preparador costasoleño.

Su intervención fue una constante en este sentido. Hace breve retrospectiva y señala a las circunstancias de la plantilla: "El gol es clave y nos cuesta muchísimo. Es algo que tenemos identificado, jugamos los tres primeros partidos sin delantero, la llegada de las incorporaciones empezamos a trabajar con una referencia como Sadiku pero no estamos en cifras de efectividad. Podemos trabajar e insistir para mejorar en ese aspecto, que es esencial para competir".

Con el albanés como único referente, se cuestionó a Víctor por alternativas a Sadiku, al que no siempre le entrará la pelota. "Hay que hacer un esfuerzo para aportar desde el balón parado, rematadores, segunda línea...", explicaba para destacar además el estreno de Antoñín, el delantero del Atlético Malagueño: "Es buena noticia el debut de Antoñín, el chaval ha estado fenomenal. Tuvo peligro, remate, provoca una tarjeta... Vamos a buscar todo en nuestra mano para mejorar esas situaciones dedefinición".

El madrileño lamentó además la lesión de Juankar, que se tuvo que marchar a la media hora. Una situación que trastocó los planes de Víctor: "El cambio de Mikel viene por la lesión de Juankar, que es algo imprevisto. Nuestra idea era tener mucha profundidad con él y Cifu, la entrada de Luis (Muñoz) nos da la posibilidad de jugar por delante o por detrás de los centrales, gente por dentro y con llegada. Tuvimos más posesión, más remates, hubo momentos de mejores situaciones y pérdidas pero sobre todo de definición. Defendemos muy bien, pero en una jugada así nos hacen gol. Al menos cuando no estás acertado si no concedes, no te puedes permitir un despiste como el que tuvimos, al menos sumas. No es así y derrota. A trabajar para mejorar todo lo que tenemos que mejorar".

Por último, Víctor no quiso entrar a valorar la actualidad deportiva, que pasaba este sábado por la reunión entre instituciones para tratar la situación del Málaga y la rueda de prensa que el lunes darán Joaquín Jofre y Caminero. "Desconozco esas informaciones, los contenidos, y tampoco nos compete. Estamos al aspecto deportivo. Tenemos que centrarnos en ello para ser lo más competitivos en las circunstancias en las que estamos", resolvió.