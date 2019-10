Víctor Sánchez del Amo compareció este viernes en la previa del partido que mañana mide al Málaga y el Real Oviedo en La Rosaleda (20:00). Llega el equipo con algo de aire después de romper la mala racha y ganar al Deportivo en Riazor, aunque el técnico asegura que no cambia nada en la actitud del equipo. "Estamos en la misma línea que las semanas anteriores, reinando el buen ambiente, haciendo el trabajo con máxima intensidad y dedicación", explica.

"Por conseguir la victoria tienes el añadido de la satisfacción por la recompensa al trabajo, pero la motivación sigue siendo la misma. El camino para ser competitivos tiene que ser el mismo, la autoexigencia máxima para seguir creciendo en todos los automatismos en ataque y en defensa, también en nuestro estado físico, por supuesto, para estar con la mejor capacidad competitiva cada partido", añade el madrileño, en línea con su discurso después de cada partido. Este en casa lo enfoca, dice, también del mismo modo: "Siempre hay ganas de dar un premio a nuestra afición y que tengan la alegría de ver ganar a su equipo. Así podemos responderlo todas las semanas. Y estamos convencidos y positivos de que va a ser esta".

El Real Oviedo llega con una dinámica de cinco partidos sin perder después de un arranque complicado en el que llegaron a sustituir a su técnico, Sergio Egea, por Javi Rozada. Así habla Víctor de su rival: "Si somos capaces de minimizar a los rivales, como hicimos en La Coruña, mucho mejor porque aumenta la probabilidad de ganar. El Oviedo viene en una racha positiva, está jugando de una manera mucho más compacta. Es difícil generarle situaciones claras de gol, tiene capacidad para hacer peligro con equilibrio y está enrachado con el gol. Estamos entrenándonos para superar adversidades y nuestros jugadores están preparados. El Oviedo será de una gran dificultad y estamos preparados para ello".

Precisamente Rozada, el técnico ovetense, fue bastante elocuente al hablar del Málaga, ante el que asegura que tendrán que hacer "el mejor partido de la temporada". Víctor no replica más y se limita a hablar de los suyos: "Son absolutamente respetables las declaraciones de mis compañeros. No tengo que entrar a valorar. Estoy encantado porque tenemos una plantilla que ante las dificultades se crece. Este verano no pudimos completar la plantilla como queríamos y los jugadores están demostrando profesionalidad, compromiso con el club y gracias a su dedicación el equipo tiene la capacidad competitiva que tiene. Eso es lo que nos importa".

Víctor cita a 18 futbolistas tras la baja a última hora de Cristo. Un problema que el técnico asegura tomarse con filosofía. "Esto nos pasó la semana pasada a última hora con las molestias de Keko que se convirtieron en lesión, ahora ha pasado con Cristo. Se corren esos riesgos, pero igual que entonces no nos paramos a echar de menos. No puede estar Cristo como no pudo estar Keko, ahora entrará otro compañero y el objetivo colectivo está por encima de cualquier objetivo indvidual. Ahora se trabajará desde los servicios médicos para que las molestas no vayan a más", apunta el preparador blanquiazul, que niega que esto suponga un inconveniente para lo que tuviera preparado: "Hablar de trastocar es quejarse y no nos quejamos, buscamos soluciones. En las alternativas buscaremos la mejor posibilidad para él. No me cambia el plan de partido".

En el lugar del canterano entra Dani Pacheco. Por primera vez después de mes y medio estará entre los 18 malaguistas, aunque la semana pasada ya viajó con el equipo a La Coruña. Así explica Víctor la situación del pizarreño: "La semana pasada no estaba, obviamente él también tuvo una iniciativa muy buena, quería estar con el equipo y, si creíamos necesario, pues en vez de llevar 19 y se quede un portero, teníamos 20 y si había una incidencia podíamos sustituirlo. Se ofreció a venir sabiendo que no había completado entrenamientos para tener minutos, pero si pasaba algo lo teníamos. Esta semana ha entrenado al mismo ritmo y está con posibilidades de entrar en el equipo, sin ninguna duda".