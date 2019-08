Las primeras nociones de fútbol japonés en España llegaron a través de dibujos animados a principios de los 90. Este verano se vislumbra una creciente llegada de jugadores desde el país del sol naciente. El nivel del fútbol japonés, lo atestiguan los últimos mundiales, no es para menospreciarlo, al contrario. Madrid y Barcelona ficharon a Kubo y Abe, jóvenes promesas, y en Segunda División están Gaku Shibasaki (Deportivo), Shinji Kagawa (Zaragoza) y, claro, el malaguista Shinji Okazaki. Los dos últimos con muy respetable trayectoria en el fútbol europeo.

En Japón hierve el fútbol y entre los aficionados hay un malaguista singular, originario de Osaka, la tercera ciudad más poblada del país tras Tokyo y Yokohama y uno de los principales puertos de Asia. Se trata de Yuki Ikeda, un joven de 24 años, estudiante universitario que a través de las redes expresa su malaguismo. Su nick en Twitter es @isconistelrooy, una pista de dónde proviene su fervor blanquiazul. Ya hubo una japonesa, Minori, el año pasado en el equipo femenino. Con el fichaje de Okazaki, el malaguismo de Yuki está a tope de nuevo.

"Él lo da todo en el campo y nunca se rinde para conseguir un gol. Es el tercer goleador de la historia de la selección. Es también un buen jugador defensivamente, capaz de iniciar la presión. Igual puede recordar a Duje Cop...", explica desde Osaka el joven japonés sobre Okazaki: "La mayoría de japoneses no conocen al Málaga. Sí sonó algo más por aquella temporada de la Champions League. El fichaje de Okazaki es realmente bueno para que el Málaga se conozca porque es verdaderamente famoso para los grandes medios aquí en Japón".

Explica Yuki de dónde brota ese gusto por el Málaga. Es frecuente en Japón que los seguidores sean de un jugador en concreto y cambien de equipo si el jugador se va a otro. El icono para el japonés era Ruud van Nistelrooy. Su fichaje por el Málaga en 2011 propició el flechazo. "Yo era un gran fan de Ruud Van Nistelrooy y conocí el Málaga cuando fichó allí. Me gusta el fútbol desde que tengo 12 años. El Pro Evolution Soccer (PES, un conocido videojuego de fútbol) fue la manera en que conocí este deporte. Van Nistelrooy fue la persona clave para conocer el fútbol e Isco fue la primera estrella que conocí en el Málaga. Por eso mi nick en Twitter", explica Yuki, cuyo malaguismo no mermó con la marcha del tulipán: "Me convertí en un gran aficionado al club cuando llegó esa generación de jóvenes de la cantera, como Juanmi, los Samus, Pablo Fornals... Ellos nunca se rendían, aunque había problemas económicos entonces. Ahora, Pablo Fornals es mi jugador favorito, aunque fue tan triste la separación... Del Málaga me gusta Javi Ontiveros y su estilo agresivo de juego".

"Podemos ver la Primera en Dazn y la Segunda usando YouTube", dice Ikeda sobre cómo sigue las evoluciones del Málaga. La última temporada no ha podido seguir muchos partidos, pero en este se promete intentarlo. Tras casi una década de malaguismo, llega un compatriota y asegura que conseguirá su camiseta. Aunque por su relación entablada con malaguistas que le han visitado a Osaka ya tiene un buen armario blanquiazul.

"Me encanta España", explica sobre cómo se ha mantenido ese hilo de conexión con el Málaga: "La comida, la cultura y la gente son muy atractivas. Eso, lo primero. Lo segundo, me hice más del Málaga cuando tuvo esas temporadas en las que era capaz de ganar a los equipos más fuertes, me emociona que un equipo pequeño gane a los grandes, me puede durar una semana la alegría. Por último, los hinchas del Málaga son increíblemente simpáticos conmigo. Algunos han venido a verme aquí a Japón. Es una motivación para mantenerme como un malaguista. Estuve en Madrid y Barcelona hace cuatro años, pero no pude ir a más sitios".

Igual que vienen jugadores japoneses, también se intensificaron los españoles que llegan a Japón. Explica Yuki cómo es este fenómeno. "La J League fue activada por estos jugadores. Incluso gente que no conoce aquí la J League bien sabe de estos fichajes. Torres e Iniesta son muy respetados. Uno de mis amigos me dijo el otro día "veré a Iniesta este fin de semana...", no me dijo que iba a ver el Vissel Kobe. Este equipo se ha hecho realmente famoso en Japón".

No es ajeno Yuki, informado de la actualidad malaguista, a la división que produce el presidente Al-Thani entre el malaguismo. Él tiene su propia opinión sobre el propietario. "Yo a Al-Thani sólo puedo darle las gracias porque yo no hubiera conocido al Málaga sin él. Espero que él siga manteniendo su interés en el Málaga", sentencia el singular malaguista de Osaka.