"La actitud y el hambre del grupo es inmejorable"

El entrenador del Málaga Sergio Pellicer se mostró muy contento después de la victoria contra el Sporting de Gijón: "Era otro contexto que en Zaragoza, hemos sabido apretar arriba. El rival también juega pero en la primera parte no han podido correr y nosotros hemos marcado corriendo en una transición. Se ha visto la solidaridad, se ha visto la actitud y predisposición que tienen los jugadores. En la segunda nos han ajustado con esos pases interiores, pero contento con los que han salido en la segunda parte porque son los que nos han dado calma en el partido. Se van soltando, se van sintiendo más cómodos y es lo importante. Toman la decisión buena a nivel individual y eso se ve en el colectivo. Hemos sufrido un poco luego, pero hemos tenido acciones para aumentar el marcador. Es muy difícil. ¿Quién nos iba a decir que ahora llevamos 13 puntos?, Llevamos dos victorias seguidas. Todos los rivales son difíciles, pero sabemos el potencial de Zaragoza y Sporting. Un diez para todos los jugadores y a seguir trabajando. Los resultados dan confianza y a nivel individual, todos están mejorando sus registros y muy contento con el rendimiento que han dado".

El preparador ahondó en el buen momento de juego y ánimo de los suyos: "Al final este grupo de jugadores...¿Quién nos iba a decir en pretemporada que ahora estaríamos en esta situación? Hay que recordar la situación del año pasado, ahora tenemos más calma. Es un grupo nuevo, se van conociendo. Es marcar el camino, sabemos que el que juegue contra el Málaga tiene que correr muchísimo más que nosotros. El desgaste está siendo brutal, pero sabemos de donde venimos y donde queremos llegar".

"El equipo compite, salen jugadores de refresco y nos dan la calma que necesitamos en este partido. El Sporting estaba filtrando pases y el partido se ha parado que era lo que buscábamos. Es dar pasos. Cuesta muchísimo hilvanar victorias. Sabemos el sacrificio y el trabajo que hay. Hay que aprovechar la dinámica positiva, es un estado de ánimo, sabemos el trabajo que cuesta. Hay que ser conscientes y valorar mucho el trabajo y la predisposición de los jugadores y la competitividad sana que hay, con hambre e ilusión. Trabajar, trabajar y trabajar con mucho tesón, no queda otra", indicó.

Cuestionado por dónde quiere llegar con este equipo, templó el mensaje: "Queremos llegar al partido del Mirandés y seguir esta dinámica y este estado de ánimo. Tendremos un rival complicado, pero el discurso tiene que basarse en la humildad, quién nos lo iba a decir. Hay que valorar que esto cuesta muchísimo. Queremos sumar para estar tranquilos, acabamos de empezar y el fútbol es una trituradora. Mirandés, Mallorca y Espanyol, en una semana, nueve puntos. Vamos a pelear por cada punto. Estas victorias rejuvenecen, queda muchísimo, hay que ser ambiciosos en cada partido, da igual el rival. No puedes levantar la cabeza mucho porque viene otro partido rápido y te ponen en tu sitio. No son palabras, son hechos. Más allá del resultado, el equipo trabaja y lo da todo. La actitud y el hambre del grupo es inmejorable".

Pellicer también fue abordado por la actuación del goleador: "Juande recuerdo el primer partido que llegué contra la Ponferradina. Lo conocemos de las categorías inferiores, su trabajo en la sombra, es el reflejo de lo que queremos de los canteranos: trabajo y seriedad por bandera. Ayer se lo decía, tiene que creer a balón parado, cunado llegue a puntos de remate. Me alegro por la acción de transición: cree y llega a zona de remates. Es una bandera y me alegro muchísimo por el gol. Sabemos lo que va a dar, se ha ganado su dorsal y ahora viene otro escenario: rendir diariamente, no se le ve como alguien del filial, sino del primer equipo. Él lo sabe y eso lo hace un buen reflejo".

En cuanto a las rotaciones, confirmó que se verán en los próximos encuentros: "Hemos recuperado del partido de Zaragoza, queríamos darle continuidad a la gente de ataque, que estaba fluyendo. está claro que en el próximo partido y contra el Mallorca, habrá otros jugadores que van a parecer y otros que no han podido por le contexto del partido. Es imposible y menos como estamos planteando los partidos: apretar arriba, mucho desgaste. Hemos tenido calma y pausa con el balón en ciertos momentos pero hay que seguir mejorando. Habrá cambios pero porque el grupo se lo merece por su trabajo".

Por último, habló sobre la ausencia de Matos: "Ya jugó con molestias, le hemos dado descanso y esperemos que contra Mirandés o Mallorca esté. Es un jugador que con dos días de entrenamiento jugó contra el Castellón y no ha parado. Hay que cuidarlo, cada jugador es una joyita que tenemos que cuidar muchísimo. Hoy ha descansado y esperamos poder tenerlo próximamente".