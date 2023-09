La afición on fire: El Málaga roza los 19.000 abonados

El Málaga supera holgadamente los 18.000 abonados y va camino de los 19.000, que ve ya muy cerquita. La entidad de Martiricos empieza a soñar con los 20.000, aunque entienden que será más que difícil a estas alturas. No se espera ya un ritmo alto en cuanto a nuevas altas, pero sigue sumando adeptos el conjunto blanquiazul después de haber sido capaz de encadenar cuatro triunfos consecutivos. Una victoria ante el San Fernando podría ayudar nuevamente a algún seguidor a dar el paso. Desde luego el ambiente en La Rosaleda está siendo sensacional, superando en asistencia a la muchísimos conjuntos de Primera y Segunda División y consiguiendo una atmósfera mágica que recuerda a los mejores tiempos.

Ha rozado los 20.000 espectadores en sus dos primeras funciones contra el Atlético de Madrid B y el Recreativo Granada y confía en lograr superar esos registros en esta jornada. De momento el ritmo de venta de entradas no está siendo tan alto pero ya se han vendido alrededor de 1.000 y faltan varios días hasta el domingo.

Vuela la afición blanquiazul, que la pasada jornada tomó Linarejos en un viaje que tiene visos de ser recordado por mucho tiempo por parte de los que pudieron asistir. Más de 2.000 personas en Linares dando colorido y calor antes, durante y después del encuentro, que se convirtió en una verdadera fiesta.

Pellicer

"Es algo brutal, esa sacudida de gente que viene con esa ilusión y energía. Hay gente que la he visto en todos los sitios. Esos esfuerzos de la gente trabajadora… sólo por esa gente que está sufriendo tenemos que dar el máximo de esfuerzo para corresponder. La afición es el sostén del club y está mostrando un coraje brutal. Ante las adversidades la gente se une más en Málaga", decía Pellicer en La Jugada de Málaga.

Kike Pérez

El propio director general se felicitaba en la entrevista con Málaga Hoy por haber alcanzado los 17.000 abonados, que según él estaba por encima de las expectativas: "Yo realmente no pensé que llegaríamos a los 17.000, no lo pensé, por eso estoy impresionado y sin palabras. La verdad es que esas cosas a los que trabajamos en el fútbol te dan todavía ese plus de energía y responsabilidad porque la gente lo ha apostado todo".