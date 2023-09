José Alberto López, al habla el padrino de Roberto y Kevin

Nunca deja de seguir al Málaga el entrenador del Racing de Santander, José Alberto López. A sus órdenes tiene a Marco Sangalli, hermano del malaguista. "Claro que hablamos del Málaga, sus agentes son compartidos conmigo y, de hecho, antes de firmar Luca por el Málaga me llamaron para preguntar por el club y por todo. Mis referencias fueron buenas sólo puedo hablar bien de Málaga, me hubiera gustado estar más tiempo. El resultado contra el Ibiza dio al traste con todo", comenzó a contar en una entrevista con SER Deportivos Málaga.

Elogió al que fuera su director deportivo en el Málaga, que ha repetido en alguna ocasión que despedir a José Alberto López fue su mayor error: "El gesto de Manolo Gaspar le honra. Tiene valores, siempre va de frente, dice lo que piensa. Hablé con tiempo con él este verano, cuando uno no trabaja lo pasa mal. Le dije que no tenía por qué haber dicho públicamente eso. Le honra. No todo el mundo en el fútbol es así. No sé quién tomó la decisión, me importa poco. No nos permitieron acabar un proyecto para el que fuimos muy ilusionados. Es cierto que cometí errores. Te paras y analizas y te das cuenta".

Siguió profundizando en este aspecto y recordó que él apostó por dos de los jóvenes más destacados del Málaga: "Estábamos tomando decisiones a un proyecto a dos años porque en el segundo iba a haber dinero para pelear el ascenso. La tendencia del equipo en casa, ganando mucho, hizo malinterpretar los objetivos. Las expectativas superaron la realidad e hizo equivocarse a todo el mundo. Apostamos por Roberto, por Kevin, por gente joven... Que ahora ahí están, me alegro mucho de que le vaya bien. Roberto lo veo ahí peleando por el Pichichi y estoy convencido de que va a meter muchísimos goles y me enorgullece. Ver a Kevin reventar a cualquier rival, lo mismo. Ramón por desgracia aún no ha podido ayudar pero lo hará porque tiene un talento impresionantes. Cualquier entrenador de fútbol profesional estaría encantado de hablar con él. Estábamos tomando decisiones para ese proyecto y nos dio rabia no acabar. Había una conexión total con la dirección deportiva, con una línea y un criterio. Con nuestra salida todo se volvió loco y se torció y me da pena ver al Málaga ahí".

Actualidad del Málaga

"En la medida que puedo lo sigo, porque pasamos muchas horas con los rivales y con la mejora propia y cada jugador. No podemos centrarnos en otras categorías, pero sigo al día la Primera RFEF, los goles y los resultados del Málaga, quién juega y quién no. Me alegro de que a Pellicer le vaya bien, es una personal fenomenal, muy trabajadora. Me alegro de que le vaya bien".

Afición

"Vi el desplazamiento a Linares. Ves la grada, es una locura. 20.000 personas en Primera RFEF en La Rosaleda. lo mismo. La categoría se asemeja mucho a Segunda División. Sólo hay que ver la inversión que ha hecho el Murcia y dónde está, aunque irá hacia arriba. Habrá mucha igualdad y seguro que habrá muchos momentos malos, debe aparecer la afición y la tranquilidad y confiar en el trabajo de la plantilla y el cuerpo técnico".

Racing de Santander

"De momento va todo muy bien, sólo perdimos un partido, estamos sólidos y haciendo buen fútbol, pero con los pies en el suelo. Sabemos lo que es esta categoría. El Racing ha cambiado la propiedad este verano, hemos vivido clubes con propiedades más familiares, el administrador judicial en Málaga y un cambio de propiedad en verano. Han confiado en nosotros, es un club histórico, de los que más temporadas ha jugado en Primera. Ha estado inmerso en muchos problemas económicos y deportivos. Con nuestra llegada conseguimos la permanencia y ojalá podamos asentarlo en el fútbol profesional. Estamos muy contentos de estar en un club histórico".

Lago Junior

"Le está costando un poquito arrancar. Bromeaba al poco de llegar, no sé si me vas a retirar o me vas a dar más años de fútbol, me decía, por el ritmo de los entrenamientos. Le ha cortado el ritmo un percance muscular, pero ya está entrenando bien y seguro que ayudará al primer equipo".

Acuerdo económico

De 264.000 euros se pagó 218.000, perdonó casi un 20%: "No trabajé, nadie puso una pistola en el pecho para firmarlo, ellos quisieron romperlo, pero no quería perjudicar al club. Tengo muchos amigos dentro, en la ciudad también, y entendí que llegar a un acuerdo fue lo mejor para los dos partes. Y así fue".