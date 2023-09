Pellicer: "No nos podemos permitir ni 15 malos minutos"

Sergio Pellicer se explayó en una entrevista en La Jugada de Málaga, de Canal Sur Radio. El entrenador del Málaga sigue teniendo su discurso claro y rara vez abandona el carril. Entre línea, sin embargo, siempre deja detalles interesantes o mensajes con destino: "No nos podemos permitir ni 15 minutos malos, que los hemos tenido. Es la exigencia que debemos tener pero nos lleva al límite. Ganando la gente disfruta. Al 80% de los rivales les gustaría vestir la camiseta de nuestros jugadores, es el partido de la temporada para ellos”.

"Después de la victoria tocaba disfrutar, analizar y hoy han venido con muchísima energía después de sacarme un día más de descanso. Ando muy tranquilo porque llevo mucho tiempo en esto y en el club. Contento por generar ilusión pero manteniendo la calma”, comenzaba Pellicer, que explicó nuevamente su papel de poli malo este verano: "Los entrenadores vivimos de lo inmediato. Teníamos una alta responsabilidad por parte de todos y no se podía hacer borrón y cuenta nueva después de lo que pasó. Hay que tener diferencias entre todos para poder mejorar. Fue un discurso mucho más duro o directo porque era lo que se necesitaba. Una vez cerrado el mercado, unión. Sabéis todos que la unidad es clave y si te divides le das la energía al rival. Tenemos que remar cada uno desde nuestra posición. Siempre se me ha visto calmado, de apagafuegos en situaciones que se necesitaba. Para mí Málaga no es entrenar a cualquier otro equipo. Tengo un sentido de pertenencia, corazón y alma. Se necesitaba tensión también por los jugadores que llegaban, que vieran a dónde venían".

Vestuario

“Traslado hambre, honestidad y darlo todo. Muchas veces no nos lo preguntamos, ¿cómo quieres que te recuerden? Esto no es un trabajo, es una pasión, es un privilegio. Muchos se quedan parados cuando se le pregunta cómo quieres que se les recuerde. Hay que exigirse siempre pero desde la humildad. Lo que no se puede perder es la humildad y el hambre. Hablo desde mi experiencia. El año pasado fue un mal cálculo de no saber entender lo que es esta competición y se pecó de algo de prepotencia. Hay que exigirse pero con los pies en el suelo. Los éxitos vienen del trabajo en la oscuridad”, dijo del equipo del curso anterior, sobre el que añadió: "Era una plantilla que estaba para poder competir por cualquier cosa y no sufrir lo que ocurrió. Pero los inicios y todo lo que conllevó, daños colaterales, situaciones personales, cambios de entrenador… Situaciones que afectan al grupo y también por dinámicas de equipo. Encontrar el porqué tiene muchas respuestas. Un conjunto de todo”.

Relación con Loren Juarros

“Loren es una persona de fútbol de muchos años y experiencia, tenemos los valores del deporte y lo que pasa en el campo se queda en el campo. Él entiende mi posición y yo la suya. Hay que tener empatía con su trabajo. ¿Quién se pone en el lugar del entrenador? Muy poca gente”.

Bien en las áreas

“Tenemos un equipo para competir cada partido y aspirar a lo máximo, pero aquí cuenta lo inmediato. Estoy muy contento con todos los jugadores, sobre todo con los jóvenes que están compitiendo. Estamos bien en las dos áreas y todo lo que pasa entre ellas tenemos que seguir mejorando. Alfonso da seguridad. La gente necesita referentes y los referentes se encuentran con el esfuerzo colectivo”.

Gestión de grupo

“La clave en este momento. Cuando van bien hay que estar más en alerta y gestionarlo. Un jugador te gana un partido. No he repetido alineación pero sólo son pequeños cambios. A veces seré injusto con algún jugador. Juan Hernández ha tenido una molestia. Esto va a ser muy largo. Gestionar a esos jugadores que ahora mismo están jugando menos. Por encima del ego está el escudo. Creo que el año pasado pensaban muchos jugadores que eran todos titulares y el rol se gana en el día a día. Esto no va de contratos sino de lo que uno hace. Y a veces trabajando bien tampoco juegas, la vida no es justa. Estamos en la quinta jornada”.

Historia

“Esto es Málaga, aquí ha habido campeones del mundo, hay una historia. ¿Cómo quieres ser recordado? Ni el entrenador está por encima del escudo. La conexión que hay entre el aficionado y los jugadores es porque transmiten humildad, energía, juventud. El San Fernando se está preparando para venir aquí a ganar, cada uno tiene sus armas”.

Afición

“Es algo brutal, esa sacudida de gente que viene con esa ilusión y energía. Hay gente que la he visto en todos los sitios. Esos esfuerzos de la gente trabajadora… sólo por esa gente que está sufriendo tenemos que dar el máximo de esfuerzo para corresponder. La afición es el sostén del club y está mostrando un coraje brutal. Ante las adversidades la gente se une más en Málaga".