En el aire la lista del partido de leyendas del Málaga

Dentro de los actos previstos para celebrar el 120 aniversario del primer partido de fútbol jugado en Málaga, el club de Martiricos contempló la opción de hacer un partido de leyendas, una convocatoria de jugadores históricos que no resulta nada sencilla pese a los esfuerzos de la entidad. No quiere adelantar nada y además siguen tratando de cerrar al máximo número de figuras relevantes del Málaga.

Kike Pérez habló al respecto tras la presentación ante los medios de comunicación: "Para mí, la joya de la corona es todo. No podría decir una cosa. El eslogan define muy bien el sentimiento. El partido de Leyendas es algo más, en el que se está trabajando, algo que lleva mucho tiempo y trabajo. Esperamos poder contar con las mayores leyendas posibles. Pero a día de hoy no podemos decir que tenemos 25 jugadores cerrados. Queremos que sea al acabar la Liga, el 25 de mayo, y estamos valorando esa semana. Lo que estamos pensando es que sea abierto al público, algo muy económico, y que los malaguistas disfruten de otra activación de su día. El himno será antes del partido".

Acerca de cómo se están sufragando o cómo se van a sufragar estos actos, el director general señaló: "La venta de camisetas financiará parte. Aunque puedan parecer muchas acciones, están llevadas con máxima austeridad y máxima eficacia. Cuando tienes menos, piensas más. Y no hay que preocuparse porque los primeros que somos austeros y miramos presupuestos, somos los responsables del club. Y también contamos para alguna acción con algún patrocinador".

El Kanka, sobre su himno

“Quise componerlo en Málaga, he hecho un estudio de campo, para entender bien qué significa el equipo de fútbol para la ciudad, para todos los malagueños, qué es lo que pasa y ha pasado con el equipo históricamente. Quería que el himno estuviera al nivel, que fuera una canción bonita sobre todo, emocionante, épica y que hablara un poco de Málaga y del equipo. La verdad es que estoy muy contento con el resultado. Está en proceso de grabación. Está compuesta con la guitarra, pero falta meternos en el estudio y hacerla grande. Va a tener alguna que otra sorpresita, una cosa bonita. Estoy sin palabras porque nunca esperaba que me encargaran una cosa como esta, espero estar a la altura y que la afición del equipo la reciba con cariño. Voy a tener que ir al final a ver un partido de fútbol, para sentir eso desde cerca, no sólo desde lejos. Estoy muy contento, es una canción muy bonita y hecha con un montón de cariño por mi ciudad”.