El alcalde de Málaga, sobre Al-Thani, BlueBay y una ampliación de capital del Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, atendió a los medios de comunicación y volvió a hablar de la situación del club de La Rosaleda. Opinó sobre cómo está la situación de la entidad con el jeque Al-Thani, de su reunión con BlueBay y de las posibles salidas que se abren a partir de ahora pensando en un futuro mejor para el Málaga, que a su criterio pasa por una ampliación de capital o directamente una venta de acciones a un tercero, como ha afirmado en no pocas ocasiones.

"El Málaga entre que la justicia es lenta en general y tiene la complicación de que tiene la vertiente internacional porque el jeque Al-Thani vive en Catar y el diálogo judicial es más complejo y difícil… una vez aclarado que la propiedad de NAS Spain es 51% de Al-Thani y el 49% de BlueBay, una vez clarificadas estas cosas porque el Tribunal Supremo no admitió el recurso de casación de Al-Thani, pues creo que está el camino abierto para que uno, se pueda producir la venta del capital de esos propietarios de la sociedad o se pueda hacer una ampliación de capital. Yo no soy abogado para opinar sobre el tema pero creo que es mucho más fácil porque no cabe duda ya de quién es el propietario de NAS Spain. Lo ha dicho el Supremo y no hay más discusión sobre ese tema y eso despeja a mi criterio un poco el tema de cara al futuro que siempre procuro tener en perspectiva, al margen del inmediato, donde me gusta que el Málaga gane cada partido y tenga el mejor resultado en la liga en la que está, que no es la que corresponde al club ni a la ciudad".

De la reunión con la hotelera que preside Jamal Satli Iglesias aseguró: "Defendía él la posibilidad de que se haga una ampliación de capital, en la que yo estoy de acuerdo en ese sentido pero ese depende del criterio del administrador judicial y de la jueza. Pero hay que hacerlo muy bien para que legalmente no haya posibilidad alguna de recurso por parte de ninguno de los propietarios mayoritarios ni minoritarios, podía ser un camino para hacer más sólido el club. No sé si lo plantea en términos de hacerlo o también puede vender su parte y que lo haga otro al que le venda la parte que tiene actualmente, pero eso depende de ellos, no puedo entrar en la interioridad de una persona”.

También hubo contactos con la Asociación de Pequeños Accionistas. “Hemos tenido una reunión no muy detallada y queda pendiente alguna otra, pero es un tema en la cual ellos tienen una postura distante o crítica hacia el administrador”, aseguró.

Un nuevo club en Málaga

Desde hace algún tiempo, un grupo capitaneado por el que fuera administrador concursal Daniel Pastor ha creado un nuevo club en la capital. De la Torre se mostró favorable a la iniciativa: “El Málaga CF existe y le deseo la mejor y más larga vida. Trabajaré y me esforzaré para ello. Eso no impide que pueda haber otras iniciativas. Ahí está Sevilla que tiene dos clubes y los dos muy buenos. Y Madrid, y Barcelona. Y en Europa hay otros grandes ejemplos. Yo no tengo más que palabras de apoyo y admiración para quienes tratan de crear más ambiente deportivo. No veo que sea nada negativo. Pero deseo el mejor futuro para el Málaga”. Un poco exagerada la comparación con ciudades todas en las que ambos clubes son más que centenarios...