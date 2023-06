El alcalde pide al jeque Al-Thani que demuestre "amor al Málaga y a Málaga"

Francisco de la Torre atendió a los medios de comunicación para hablar de manera breve sobre algunos asuntos de la actualidad del Málaga. El alcalde mostró su predisposición a volver a ayudar al club de La Rosaleda mediante ayudas económicas. No entró a valorar las novedades sobre el caso Al-Thani y la querella contra la jueza, pero sí evitó responder sobre una posible venta del club tras la última reacción del jeque a sus palabras. La postura del edil es más condescendiente con el catarí y le invita a retomar la gestión o facilitar que otro lo haga.

“No estoy al tanto de la parte jurídica, no puedo estar al detalle de esos temas, pero uno espera que haya sensatez, sentido común, buena voluntad, buenas intenciones por parte de la propiedad actual. Y si no se puede, pues buscar que otros lo puedan hacer. Eso es lo que sugiero, esa es la reflexión modesta, como ven; prudente, como ven; para tratar que tenga el sentido práctico y útil que uno siempre pretende que tengan las cosas con las declaraciones que hace”, comenzó.

Insistió en su idea de las últimas declaraciones pero suavizando el tono: “¿Venta? O que quiera ejercer el control que tiene del club en términos positivos. Si puede y quiere, fenomenal; si entiende que no puede y puede facilitar que otros lo hagan, fenomenal. Siempre será aplaudido, tanto si lo hace directamente como si facilita que otro lo haga a partir del acuerdo que lleguen entre ellos. Ese es el planteamiento que me parece sensato y razonable y que hemos de esperar que pueda producirse. No es práctico hablar de algo que es etéreo y que puede producir reacciones por lo que me decían, que no son positivas. Lo importante es que haya un buen clima de entendimiento y de poner el amor al club y el amor a Málaga, si existe tal amor. Poner los medios directa o indirectamente”.

Por último, acerca del futuro patrocinio no desveló grandes detalles pero sí que habrá aportación municipal a las arcas del Málaga: “El planteamiento que se hacía por parte del administrador judicial era bienintencionado pero los temas deportivos tienen luego sus dificultades. Esperemos que en esta etapa actual encontremos solución en el ámbito que hablábamos antes, no sé lo que el club necesita en la situación actual o si se va a prolongar, si no hay esta salida y todo sigue así habrá que ver cuál es el presupuesto y si es necesario, dentro de las posibilidades municipales, que son limitadas. Por otra parte, entiendo que el presupuesto del club será más bajo por razones obvias, las posibilidades serán menores que la temporada pasada. Como de ese tema no tengo datos, no quiero hacer pronunciamiento hasta que no tenga información más adelante, que entiendo que se tendrá por parte de la administración judicial”.