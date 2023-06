Fichajes Málaga: Lago Junior se despide pidiendo perdón por el descenso

Lago Junior se despide definitivamente del Málaga a través de una publicación en su perfil de Instagram en la que pide perdón pero muestra agradecimiento al que ha sido su club estos meses desde que llegara en el mercado de fichajes de invierno. El club de Martiricos, como pasó con Rubén Yáñez y Rubén Castro, no logró aproximarse ni un poco a las pretensiones del futbolista, que sin embargo siempre había mostrado predisposición a continuar como blanquiazul a pesar de la dolorosa pérdida de categoría.

"No es fácil para mí despedirme de un club en el que durante seis meses he sido muy feliz. Pedir disculpas por no haber podido ayudar a conseguir la permanencia. Hoy nuestros caminos se separan. Os deseo mucha suerte y que pronto volváis al fútbol profesional", firmó en una creatividad hecha para la ocasión en la que se ve al propio Lago Junior celebrando un gol vestido de blanquiazul.

El extremo marfileño fue el mejor de los tres fichajes invernales que realizó el Málaga en la anterior ventana, en la que todavía se aspiraba a mantener la categoría. Se adaptó pronto y llegó a plantearse seguir en el equipo en Primera RFEF. La entidad vendió un optimismo exagerado y llegó el tercer chasco en el capítulo de renovaciones. Al jugador y a su entorno no les gustó la propuesta del club, bastante austera.

El Racing de Santander lo hace oficial

"El Racing ha incorporado a su plantilla de la temporada 2023/24 al atacante Lago Junior, que el curso pasado disputó 17 partidos en LaLiga SmartBank con el Málaga Club de Fútbol y cinco en LaLiga Santander con el Real Club Deportivo Mallorca. El futbolista, que se ha convertido en el primer refuerzo verdiblanco, ha rubricado un contrato que le ligará al club cántabro hasta el 30 de junio de 2025", informó la entidad cántabra.

La versión de Loren Juarros

"Lago es otro de los jugadores que hablamos para ver su disposición a continuar y no hay respuesta en positivo ni dispuesto a negociar, tiene otras pretensiones, pero el mercado es largo. Si conseguimos lo que está perfilado como importante lo haremos, si no, habrá que esperar. Con Lago, deportivamente es interesante, pero él maneja otras cosas y a ver si los tiempos encajan. Si se juntan los caminos, se hará, pero no estaremos parados mientras", dijo ante los medios de comunicación Loren Juarros, director deportivo del Málaga, hace unos días mientras presentaba a Dioni Villalba en la sala de prensa Juan Cortés del estadio de La Rosaleda.