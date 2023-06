El jeque Al-Thani replica a De la Torre: "¿Es alcalde o broker?"

Es habitual la reacción del jeque Abdullah Al-Thani cuando alguna persona habla de él. Una réplica que se suele producir en Twitter y que no suele faltar cuando el alcalde Francisco de la Torre realiza alguna declaración referente a la propiedad del Málaga y posibles vías para favorecer un cambio de manos. "¿Es alcalde o broker?", ironizaba el apartado presidente blanquiazul desde la red del pajarito.

Al-Thani ha repetido en numerosas ocasiones que sus acciones del club no están en venta a pesar de la complicada situación que atraviesa la entidad y del escenario en los juzgados, donde acumula revés tras revés. "Sería como vender un hijo...". Y en esa postura se mantiene pese a todo.

"¿Es este él... o un alcalde o un broker? ¿O son tres en uno?", empezaba Al-Thani, dejando infinitos puntos suspensivos acerca de su primera definición de De la Torre, aunque no queda muy claro a qué se quiere referir. Y remató con más misticismo: "Las razones para infligir los máximos daños al club no sólo de él, hay otras manos que tienen influencia. Creo que todos saben quiénes son muy bien". En realidad, no, no se sabe a quién o quiénes se refiere en el remate de su tuit.

De la Torre habló ante los medios y volvió a repetir que cree que tanto Al-Thani como BlueBay deben dar un paso al lado: "La situación del Málaga lo que aconseja, lo deseable, es que hubiera una postura abierta de los actuales propietarios para ceder, no gratis, evidentemente, para negociar una venta de esa propiedad hacia gente que esté en disposición de hacer un proyecto solvente, sólido, serio y que esté a la altura de la ciudad y de la provincia. Pero no tengo novedad en particular, no quiero pedalear en el vacío ni decir algo que pueda frenar o sea contraproducente para que ese escenario deseable se consiga, lo digo con todo el respeto para las dos entidades propietarias, tanto el señor Al-Thani como BlueBay. Luego están los minoritarios que ahí tienen menos que decir pero estarán expectantes por ver qué pasa con el club en el que no sólo tienen una pequeña parte sino también todo el amor puesto. Deseo por el bien de la afición, de la ciudad y de la provincia que se pueda producir”.

