Los canteranos hacen balance de la pretemporada

Tras la cita con el Alcorcón hablaron varios jugadores de la cantera blanquiazul que tuvieron protagonismo tanto en la última cita como en las anteriores. “Lo hemos llevado bien, trabajando duro y dando el máximo. Hoy no se ha dado el resultado que queríamos, pero hay que sacar las cosas positivas para intentar seguir haciéndolas, y las negativas para mejorarlas y que no vuelvan a pasar”, comentó Quintana, que añadió: “Intento hacerlo lo mejor posible en todas las posiciones que me pongan; a veces salen las cosas mejor, otras peor, pero a dar el máximo siempre para intentar que salgan bien”.

La polivalencia es una de sus cartas: “Siempre de central y mediocentro he estado todos los años que llevo aquí, intentando hacerlo lo mejor posible. E ir fuerte y portería a cero, que para la defensa es lo más importante”.

“A los compañeros canteranos los conocía de antes, son muy trabajadores y están aquí para ayudar al máximo. E intentar sacar todo adelante”, opinó acerca de los compañeros de La Academia. Uno de ellos es Ale Benítez, que también atendió a los medios: “Este último partido ha sido un poco raro, con mucha gente de la cantera. Con ganas e ilusión, a seguir trabajando y para todo lo que venga estamos preparados”.El joven canterano desveló algo de lo que le aconseja Sergio Pellicer: “Que trabaje, que sea yo mismo y esté tranquilo. Me da igual donde me ponga el míster, yo puedo por un lado o por otro, a disposición para lo donde me necesite y a cumplir”.

No olvidará esta pretemporada Ale Benítez. “Es una experiencia inolvidable para mí, al ser la primera pretemporada con el primer equipo. Me voy a llevar todos estos momentos y va a ser un recuerdo inolvidable”, sentenció el futbolista. La puerta está abierta de par en par para los chicos de la casa, ahora la pelota –nunca mejor dicho– está en sus tejados.