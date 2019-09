El caso Okazaki en boca de Caminero y Jofre

Uno de los capítulos más ridículos de la historia moderna del Málaga es la llegada y salida de Shinji Okazaki en un tiempo récord y sin haber podido tan siquiera jugar un partido oficial. Sobre el delantero japonés también hablaron José Luis Pérez Caminero y Joaquín Jofre. Su fichaje en las condiciones económicas que se encuentra el club no termina de cuadrar. Y más viendo el desenlace que se produjo.

"Planificamos cuando terminó la temporada 18/19 un proyecto para la 19/20 en Segunda. Había jugadores a los que ahora les doy las gracias por aguantar hasta dos días antes de cerrar el mercado pero ya era insostenible. Con Joaquín hablo continuamente, también con el club, y me ponen en antecedentes de lo que está ocurriendo. Okazaki pasa por nuestro proyecto y se firma. A otros se les ha propuesto y no se les pudo hacer contrato. Okazaki veíamos que era un buen fichaje para nosotros y que nos haría más fuerte, pero por desgracia no se ha podido dar", relató Caminero.

En la primera jornada se desplazaron Cifu y el mismo Okazaki en la convocatoria porque se suponía que había esperanzas de que entrasen finalmente en la convocatoria para medirse al Racing de Santander. Se suponía que la llave era la venta de Ontiveros al Villarreal, que no llegó a producirse. Pero los hechos demuestran que esa operación no hubiera supuesto que el japonés pudiera ser inscrito a tiempo. ¿Para qué viajaron entonces? Jofre lo explicó así: "Porque si hubiera una operación que se hubiese formalizado se habrían inscrito. Una operación de salida distinta a la de Ontiveros. Ha habido operaciones que no se han formalizado que podían haber permitido inscribir a un jugador. Cualquier operación de salida se valoraba si con eso era a precio que se entendía y si ese jugador era reemplazable, y había operaciones que se pudieron llevar a cabo y se decidió que no".