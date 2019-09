En el Málaga, como en cualquier otro club de fútbol, empresas al fin y al cabo, necesita que todas las piezas funcionen perfectamente. Cuando una falla afecta a las demás. La semana después del cierre del mercado fue Víctor Sánchez del Amo quien dejó al descubierto a José Luis Pérez Caminero y Joaquín Jofre. El entrenador afirmó no haber sido informado de que Lorenzo y Benkhemssa no disponían del trásnfer para jugar, hasta horas antes del partido. "Siempre he dicho que hay un personal de actuación. Cada uno tiene su cometido y en ese sentido pedir responsabilidades. Se han pedido a las personas que debieron hacer su trabajo, pero yo vengo del mundo del fútbol, sé lo que se puede llegar a vivir, pero lo que también tengo claro es que las cosas internas del club se dicen dentro del club y como en todas las familias habrá acuerdos o no, pero siempre dentro del club. Fuera siempre tenemos que tener la misma cara de trabajo, esfuerzo e ilusión. No entiendo que alguien no quiera ir por el mismo sitio que todos", comentó al respecto de las declaraciones de Víctor un Caminero que consideró necesario no sacar a la luz los trapos sucios: "Si no es así lo vamos a pasar mal. Por eso pido unión fuera del terreno de juego, dentro, en la institución, el club, la ciudad, la afición, el alcalde, todos. Porque esto es el Málaga y representa a la ciudad, a todas las personas que se sienten vinculadas a este club".

Sobre el lío de con la documentación de los fichajes quiso comentar también Jofre: "Hicimos todo y más y creo que los obtuvimos en tiempo récord porque cada uno tuvo circunstancias excepcionales. Así lo ha reconocido FIFA y con esas circunstancias ambos tránsfer se consiguieron en un tiempo récord".

A pesar de este rifirrafe público, Caminero sigue manteniendo el contacto con el entrenador: "Cada uno es libre de expresar lo que siente. Lo que sí tengo claro es que en la medida de lo posible hemos intentado darle información, me reúno con él (Víctor) casi todos los días y hablo de fútbol, pero no le puedo contar nada del tema financiero porque no sé. En lo deportivo estoy con él, le transmito sensaciones. En el tema deportivo, Víctor no se puede sentir engañado"

También habló de un tema recurrente en las ruedas de prensa previas a cada uno de los partidos, la tortuosa pretemporada que ha tenido el cuerpo técnico."Es muy difícil y complicado entrenar con unos jugadores que no sabes si vas a poder contar con ellos. Es una de las situaciones con las que trabajan los entrenadores y es difícil. Por eso valoro el trabajo que desarrolla Víctor, porque es complicado, declaró el director deportivo, que además afirmó haber desarrollado un plan que no se cumplió:"48 horas después de que terminara la temporada 2018/19 explicamos cuál creíamos que iba a ser nuestro proyecto, sí que con muchas variaciones porque dependíamos de cómo se desarrollara el mercado. Dentro de lo que hemos podido hacer, sobre todo en salidas, no se ha dado como nosotros esperábamos".