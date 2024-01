Cuándo cierra el mercado de invierno en Primera RFEF

El mercado invernal en este enero de 20024 de Primera RFEF, como el de las superiores Primera y Segunda División, respeta las mismas fechas que el del fútbol profesional. O sea, que el último momento para inscribir jugadores es el jueves 1 de febrero a las 23:59 horas, no el 31 de enero. Así que el viernes a las 0:00 ya se debe saber cuáles son los fichajes que los distintos equipos han acometido. El Málaga CF y el Antequera están inmersos en él para remachar las plantillas que competirán en la segunda vuelta de la competición.

Loren y Pellicer, juntos

En estos últimos días, para poder mover ficha y reforzar la plantilla, se pudo ver a Loren Juarros y a Sergio Pellicer en las gradas de La Rosaleda para ver el duelo entre el Atlético Malagueño y el Huétor Vega, correspondiente a la jornada 19 del grupo nueve de Tercera Federación.

El entrenador se mostró bastante reticente a hablar del tema hasta el cierre del mercado y se puso a la defensiva: "Cuando esto ya acabe, pues hablaré. Es una cuestión más de la dirección deportiva que mía. Yo ahora mismo estoy pendiente de preparar la semana que viene y pendiente de los chicos que, aunque no os han convencido, están contentos y me toca ver cómo actuar con esa autoestima. Si viene alguien es porque se tendrá que ir alguien. Nosotros nos conocemos. Lo que tenga que decir lo diré. Yo no voy por detrás diciendo si este o el otro. Si te has enterado, perfecto. Lo que hace la mano derecha, pues se entera la izquierda. Yo lo sé todo. El miércoles veremos. Con lo que haga la dirección deportiva, estoy de acuerdo. Porque va a ser por el bien del club y debemos estar de acuerdo, pero ese no es el debate de hoy. Al final del mercado, Loren hablará que es quien tiene los datos y él lo explicará mejor que yo".

A pesar de que tanto director deportivo como técnico ya han dejado saber que hay que reforzarse, ambos siempre han estado muy atentos a la cantera y, en especial, al filial. Por ello, no le quitan el ojo de encima al Atlético Malagueño, ya que lo consideran como una de las bases del proyecto de cara a futuro de la entidad de la Costa del Sol. Un gran ejemplo de ello fue que Loren Juarros siempre que puede viajar, lo hace para poder apoyar al segundo equipo de la entidad de la Costa del Sol.