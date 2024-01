Loren y Pellicer, juntos en el Atlético Malagueño en las horas claves para el mercado

El mercado invernal está cerca de llegar a su fin y todavía falta, como mínimo, un delantero como guinda del pastel, aunque se espera la llegada de Carlos Puga para reforzar el lateral derecho y, de esta manera, dejar salir a Bilal en busca de nuevas oportunidades de las que no está gozando esta temporada con un Jokin Gabilondo que lo está jugado prácticamente todo.

En estos últimos días, para poder mover ficha y reforzar la plantilla, se pudo ver a Loren Juarros y a Sergio Pellicer en las gradas de La Rosaleda para ver el duelo entre el Atlético Malagueño y el Huétor Vega, correspondiente a la jornada 19 del grupo nueve de Tercera Federación.

El entrenador se mostró bastante reticente a hablar del tema hasta el cierre del mercado y se puso a la defensiva: "Cuando esto ya acabe, pues hablaré. Es una cuestión más de la dirección deportiva que mía. Yo ahora mismo estoy pendiente de preparar la semana que viene y pendiente de los chicos que, aunque no os han convencido, están contentos y me toca ver cómo actuar con esa autoestima. Si viene alguien es porque se tendrá que ir alguien. Nosotros nos conocemos. Lo que tenga que decir lo diré. Yo no voy por detrás diciendo si este o el otro. Si te has enterado, perfecto. Lo que hace la mano derecha, pues se entera la izquierda. Yo lo sé todo. El miércoles veremos. Con lo que haga la dirección deportiva, estoy de acuerdo. Porque va a ser por el bien del club y debemos estar de acuerdo, pero ese no es el debate de hoy. Al final del mercado, Loren hablará que es quien tiene los datos y él lo explicará mejor que yo".

A pesar de que tanto director deportivo como técnico ya han dejado saber que hay que reforzarse, ambos siempre han estado muy atentos a la cantera y, en especial, al filial. Por ello, no le quitan el ojo de encima al Atlético Malagueño, ya que lo consideran como una de las bases del proyecto de cara a futuro de la entidad de la Costa del Sol. Un gran ejemplo de ello fue que Loren Juarros siempre que puede viajar, lo hace para poder apoyar al segundo equipo de la entidad de la Costa del Sol.

Después de que el foco se ponga en la llegada de Carlos Puga para reforzar el lateral derecho, se puso el foco en que debe salir alguien, dado que la ficha libre restante está reservada para el fichaje de un delantero y poder reforzar la parcela ofensiva de la plantilla. De esta manera, las miradas se posan en Bilal, puesto que lleva siendo cuestionada su presencia en el primer equipo desde la pretemporada ante la clara falta de oportunidades por la falta de confianza del técnico blanquiazul.

Ahora mismo, todo está en el aire. Se sabe la línea de actuación del club de Martiricos ante las últimas horas para poder pescar en el mercado, pero la exigencia es máxima en la crítica situación del equipo, que comenzó esta jornada a 14 puntos del ascenso directo, cuando se le presuponía como uno de los máximos favoritos para aspirar a obtener una plaza en LaLiga Smartbank por la vía rápida.