Roberto, sobre su futuro: "No voy a salir"

El Málaga CF consiguió volver del Nuevo Los Cármenes con los tres puntos bajo el brazo a pesar de no dar la mejor imagen posible sobre el terreno de juego. Como consecuencia, Roberto habló en rueda de prensa tras regresar a la senda de la victoria.

El atacante habló sobre el ambiente: "Sabíamos que iban a salir enchufados. Tenemos que dar las gracias al Granada y a nuestra afición. Esto no se ha visto nunca. Pensábamos que Estábamos en La Rosaleda y hemos salido como si estuviésemos jugando allí. Hemos salido a darlo todo. Sirve para aprender y esto es un plus de motivación para el próximo partido en La Rosaleda. Hay que seguir sumando de tres en tres". Tras esto, habló de la labor de sus rivales: "Han jugado su partido. Tienen un entrenador nuevo que ha cambiado la dinámica. Son chavales, jugaban en el estadio del primer equipo y para ellos esto también era una motivación extra. El gol de Dioni nos ha dado tranquilidad". "He visto la jugada de Dani y me he ido al segundo palo. Llevo 8 y espero seguir sumando", añadió.

Tras esto, quiso hablar sobre el sistema de juego: "Hay que seguir insistiendo en el tema de los centros. Estamos jugando bien y hay que seguir trabajando. Estoy en crecimiento personal y físico, espero doblar la marca del año pasado". "Pensamos en nosotros mismos y sumar de tres. Pensamos en ser el mejor equipo de la segunda vuelta. Tenemos que estar tranquilos y en el último mes ya se verá dónde estamos", comentó sobre el esquema planteado por Pellicer.

Por último, tuvo unas palabras al respecto de las ofertas que le han llegado en este mercado: "Solo pienso en el Málaga y estoy con el Málaga a muerte. No voy a salir, mi cabeza solo está en el Málaga".