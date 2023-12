El club de los cinco, más que fichajes para el Málaga

Después de la presentación sentida de Loren Juarros, hablaron los cinco jugadores renovados por el Málaga: Carlos López, Haitam Abaida, Dani Lorenzo, Moussa Diarra y Diego Murillo. Todos agradecieron la apuesta del club por ellos y prometen compromiso y orgullo.

Diego Murillo

Empezó Murillo, una de las sensaciones de la temporada en este tramo: "Para mí es un privilegio, llevo toda la vida prácticamente desde que llegué soñando con esto. Estoy muy contento de firmar este contrato. Cuando estás en categorías inferiores siempre ves a compañeros de más edad llegar aquí. Si antes se apostaba por la cantera, ahora con Loren mucho más. Los chicos de La Academia pueden vernos y ser un ejemplo para los demás. Es muy bueno que subamos tantos al primer equipo por esto. Yo he cogido el camino largo, no he llegado como otros al primer equipo muy temprano pero la experiencia que te dan tres años de filial me hace ahora jugador más maduro y completo, lo valoro muchísimo y lo agradezco".

Dani Lorenzo

Habrá quien no lo recuerde, pero Dani Lorenzo rompió un contrato con el Real Madrid para volver al Málaga. Poco a poco, está llegando donde tiene que estar: Es un orgullo poder firmar este contrato. Desde que vi mi primer partido en La Rosaleda de niño siempre quise estar aquí. Es un día para reflexionar, para mirar el camino recorrido y es para estar orgulloso. Solo es el principio, hay que seguir creciendo. Como canteranos, esto representa que los que vienen de abajo también son un espejo donde mirarse, que vean que se puede llegar al primer equipo y tengan esa sensación de que se puede triunfar en casa".

Carlos López

Sorprende cómo ha crecido también en todos los sentidos Carlos López, un caso único de recorrido en la cantera del Málaga: "Llevo aquí desde los 4-5 añitos, siempre soñé debutar en La Rosaleda y con el primer equipo. Estoy disfrutando y lo vivo con ilusión, pero trabajando para cuando tenga la oportunidad hacerlo lo mejor posible. Es un signo de esperanza hacia los canteranos que desde pequeños ven al primer equipo y siempre piensan en poder debutar, parece que Loren está apostando por nosotros. Málaga siempre ha dado jugadores muy buenos y con esto van a salir muchos más".

El meta tiene clara su meta: "Yo he firmado para intentar jugar. Es una posición muy difícil donde suele jugar uno y es difícil que se varíe durante la temporada, pero me quedo con la confianza de que trabajando día a día voy a conseguir la oportunidad e intentar ser el primer portero.

Moussa Diarra

Moussa cada vez se defiende mejor con el castellano: “Agradecer al club y a todo el mundo esto. Han habido muchos momento difíciles y los habrá, pero vamos a intentar salir adelante porque el fútbol no es fácil. Yo estoy súper contento porque he visto que en el Málaga puedo mejorar, vine de África a aquí y puedo crecer más, por eso he renovado para intentar crecer, crecer y crecer. Han apostado por nosotros y estamos para darlo todo por el equipo".

Haitam Abaida

Quizás la más especial de todas las renovaciones es la de Haitam, que ha tenido la mala fortuna de romperse, pero en el club se cree firmemente en el extremo: "Se lo tengo que agradecer a todos, estoy muy feliz de poder seguir más tiempo, puedo garantizar compromiso y trabajo total, que no va a faltar y espero poder ayudar al equipo dentro del campo. Esto es un orgullo para todos, haber pasado tanto tiempo quemando etapas, con el espejo de gente mayor... Es poder cumplir el sueño de crío, es una sensación inexplicable. Espero devolver el favor con trabajo, compromiso y llevar al club donde se merece. Gracias, es un orgullo enorme ver que hay cariño y que apuestan por ti, voy a 1000 por 100, estoy comprometido. Si he conseguido volver una vez y mejor de lo que estaba, lo haré dos".