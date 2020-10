La competencia en la portería anima a Dani Barrio

El Málaga comienza una nueva era, ya con todos sus jugadores inscritos y locos por hacerse un hueco en el once de Sergio Pellicer. Uno de los fijos en estas cuatro jornadas ha sido Dani Barrio. De momento es el titular de la meta blanquiazul, pero Juan Soriano llega para poner las cosas difíciles al cancerbero gijonés. Será una batalla bonita en el día a día.

“Es lo que toca. Estos años hemos competido con buenos porteros. No me pilla de nuevas, tengo ya 33 años, sé de qué va esto, me ha costado mucho llegar a Segunda. El año pasado tampoco daban mucho por mí en Soria cuando fiché y lo acabé jugando todo. Se basa en el trabajo, en el día a día, en competir y en tener confianza en mí mismo. Toca demostrarlo y que las cosas salgan bien. Todos debemos dar lo máximo y ponerlo a disposición del equipo. Es la base para que todo funcione”, relató Dani Barrio en los micrófonos de Onda Cero Málaga, donde añadió: “Vamos a ser un equipo trabajador, con intensidad, que peleará hasta el último minuto, cada balón. Vallecas va a ser un aprendizaje nuevo. Tenemos que ser un equipo con hambre. Eso y las ganas marcan una diferencia que no te dan otras cosas, aparte del talento”.

Escoció la goleada de Vallecas, pero tiene que servir para algo: “Tras un resultado tan adverso se te queda un mal sabor de boca varios días después. El domingo vamos con el cuchillo entre los dientes, con ganas de resarcirnos y de sacar puntos en casa y hacernos fuertes en nuestro estadio. Ganas de seguir sumando y creciendo. Hay que tener un punto de templanza, confiar en el trabajo semanal. Pero ese punto de rabia, de venganza por el partido anterior se tiene que notar el domingo contra Las Palmas”.

“Han sido 14 fichajes, y muchos la semana pasada. Se ha dado una situación de poca estabilidad para crear un grupo desde cero. Vamos a la carrera, con prisas, pero es lo que sabíamos que nos iba a tocar. Hemos conseguido amoldarnos y a ver si sacamos 9 puntos este domingo. Y cada semana se va a ver mejor equipo y mejor grupo, más cohesionado. Lo que ha dicho Manolo es la línea en la que estamos todos. Se han hecho bien las cosas, pero lo tenemos que demostrarlo en el terreno de juego. Hay buenos mimbres para hacer un equipo competitivo y reconocible para todo el mundo. Hay una línea marcada, un proyecto y un trabajo espectacular de Manolo. Ahora nos toca a los futbolistas”, sentenció.