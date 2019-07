El emocionante vídeo del Frente Bokerón

El Frente Bokerón, la peña más veterana del Málaga, ha lanzado su particular spot para esta campaña de abonos 2019/2020. Lo ha hecho apelando a los sentimientos malaguistas, mezclando pasado, presente y futuro, alternando imágenes filmadas exclusivamente para la ocasión con otras de aquel inolvidable momento tras caer eliminados contra el Deportivo del play off de ascenso a Primera División.

"Si nuestros hijos no se rinden, nosotros tampoco", reza el lema elegido para esta particular campaña de captación del Frente Bokerón, colectivo que compone el Fondo Sur 1904. El vídeo gira entorno a una niña aficionada al Málaga, instruida en ideas que ponen los sentimientos por encima de los resultados y que recuerda a su padre las enseñanzas en un bonito texto que reproducimos de manera íntegra a continuación:

"Papá! ¿Qué haces, te estás rindiendo porque no hemos subido? ¿Cuántas veces me dijiste que por nada del mundo me rindiera, que ninguna derrota me doliera, que nunca agachara la cabeza ante las risas de otra gente? ¿Cuántas veces me decías que esto era un sentimiento para el resto de tu vida y la mía? ¿Ahora te vas rendir tú? ¿Ahora qué le voy a decir yo a esa gente a la que le decía orgulloso que mi padre es más malaguista en las derrotas que en las victorias? ¿Qué les voy a decir papa? ¡Levanta la cabeza como siempre has hecho y siéntete orgulloso del escudo de tu Málaga, papá! ¡Agárrame como siempre lo has hecho y vamos a animar! Este año no ha podido ser, pero el año que viene lo sacamos adelante nosotros, el primer gol lo metemos nosotros, y cada vez que creas rendirte piensa que yo tengo más ganas de animar porque mi padre así me lo enseñó".