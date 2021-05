Un equipo de 88 millones de euros

La cantera del Málaga ha actuado como sostén deportivo en esta temporada, dando profundidad a un plantel corto de profesionales. Pero es un trabajo de tiempo. Años atrás, fue la salvación económica del club, la venta de activos en forma de jugadores criados en la Academia (nombre genérico porque sigue sin haber un lugar físico que aglutine a los equipos, a la espera de que las obras de Arraijanal prospere) permitió la subsistencia económica en momentos delicadísimos, como el que se vive ahora. El Málaga está en Segunda, pero frutos suyos están diseminados por numerosos equipos y países en las respectivas primeras divisiones europeas. Clubes de España, Inglaterra, Portugal, Italia, Polonia y Bélgica tienen en sus filas a jugadores de la cantera del Málaga.

En datos que facilitó a Málaga Hoy CIES Football Observatory, hay 14 jugadores del Málaga en las primeras divisiones europeas según los parámetros que utiliza esta entidad. Haber jugado tres temporadas entre los 15 y los 21 años en el mismo club. En este reportaje se añade también a Brahim Díaz, que se marchó con 14 años rumbo a Manchester, antes del baremo empleado por el CIES, pero que había estado desde alevines en la entidad más de esas tres temporadas. En total, 15 jugadores. Hay que señalar también, aparte, la figura de Álvaro Silva. El central marbellí, miembro de la recordada generación de Cambrils, tiene 37 años pero sigue jugando en Tailandia tras una extensa y aventurera carrera. Tuvo protagonismo en la primera etapa de Muñiz en Málaga y ha jugado también en Rumanía, Azarbaiyán, Kuwait, Corea del Sur, Vietnam, Malasia y Filipinas (país con el que ha sido internacional por ser descendiente). También está en Arabia Saudí, en el Al-Ain, Juanpi Añor, ahora recuperándose de una lesión grave.

Algunos no llegaron a debutar en el primer equipo, otros fueron claves en diferentes temporadas. Hay más jugadores de ataque que de corte defensivo y la mayoría son ya nacidos en la década de los 90. Y están valorados conjuntamente en 88.2 millones de euros, según datos de Trasfermarkt. En su día, el Málaga recaudó por ellos al venderlos (10 de ellos se marcharon vía traspaso) 44.3 millones de euros. No todos los ha cobrado. Por ejemplo, ahí está el caso de Ontiveros (ahora cedido en el Huesca), cuyo pago el Villarreal vinculó al de Ndiaye en una de esas leoninas operaciones que se realizaron en los despachos de Martiricos y que aún pesarán durante varias temporadas en el futuro del club.

Hay casos en los que el Málaga aún puede recibir una pedrea importante con el mecanismo de solidaridad de la FIFA, que reparte entre los clubes de formación un porcentaje del traspaso cuando se realiza entre países. Ya lo percibió el Málaga con los traspasos de Samu Castillejo al Milan y de Pablo Fornals al West Ham United procedentes del Villrreal. Ahora la opción más suculenta es la de Youssef En-Nesyri (1997), el jugador de más valor actualmente de este grupo. El marroquí, por el que el Málaga cobró seis millones de euros del Leganés (año y medio después fue vendido por 20 millones al Sevilla), dejaría un 1.5% del traspaso por el que se marchara desde el Sevilla a otro club, salieron varias informaciones relacionándole con la Premier. Por ejemplo, si fueran los 30 millones de valor de mercado que detenta actualmente dejaría 450.000 euros por los tres años que estuvo en Málaga. Ha marcado esta temporada 24 goles, 18 en Liga (el último ayer ante el Valencia) y seis en Champions. Obviamente, se ha puesto en el escaparate.

Álvaro Silva también sigue jugando en Tailandia a sus 37 años

Pablo Fornals (West Ham United, 1996)) fue quien más dinero directo dejó en las arcas del Málaga. El Villarreal pagó 12 millones de euros y también se cobró un porcentaje de esos 28 millones que pagó el cuadro londinense por él. Su valor actual de mercado es de 18 millones de euros. El centrocampista debutó con Javi Gracia y se convirtió en importante. Su salida, junto a la de Camacho, marcó el futuro del club en el verano de 2017. Lleva tres goles y tres asistencias esta temporada con los hammers.

El siguiente en valor es Brahim Díaz (1999). El malagueño realizó un partidazo el pasado fin de semana con el Milan en Turín, con gol y penalti forzado. Y ayer marcó un tanto y dio otro pase en el 0-7 ante el Torino. Tras varios años en el City firmó por el Real Madrid, donde no se consolidó con minutos y fue cedido a Italia, la tercera gran liga en la que juega. Ahora está disfrutando en el Milan (siete goles y cuatro asistencias esta temporada) y tiene un verano interesante, con Europeo sub 21 y, es posible, Juegos Olímpicos. Su valor de mercado es de 14 millones de euros ahora mismo. Es un jugador que generó expectativas tremendas desde edadas muy tempranas. Su calidad es innegable.

Compañero de Brahim en el Milan es Samu Castillejo, que cumple ya su tercera temporada en la entidad rossonera. Propiedad del club lombardo, que pagó 21.3 millones al Villarreal (había pagado ocho millones al Málaga en el traspaso conjunto con Samu García, ya retirado), no es titular indiscutible pero tiene amplia presencia en los planes de Pioli. Una sola temporada en el primer equipo, con Javi Gracia también, le hizo revalorizarse bastante y permitió ese traspaso a Villarreal. Su valor de mercado actual está en 10 millones de euros.

Javier Ontiveros (1997) dejó en el Málaga 7.5 millones, aún no cobrados en su totalidad. El marbellí explotó en los meses finales de la primera temporada en Segunda. No valió para ascender pero sí para cobrar un buen dinero. Miembro, como En-Nesyri y Luis Muñoz, único que queda en el club, de los campeones de España juveniles de Vera en 2016, la temporada en el Huesca, donde ha estado cedido por el Villarreal, no ha sido regular. Con Pacheta ha dejado de contar regularmente. Con Míchel había tenido partido buenos y cierta presencia. Tiene contrato hasta 2024.

Jugadores que estuvieron en el mejor Málaga de la historia, el de la Champions, fueron Juanmi Jiménez (Coín, 1993) y Portillo (1990). Vendido al Southampton por siete millones, después varias temporadas en la Real Sociedad, Juanmi fichó por el Betis en 2019, pero ha tenido varios problemas físicos que no le han dado continuidad. Marcó dos goles este año con Pellegrini. Su valor ahora es de dos millones de euros. 1.5 es el de Portillo, que se marchó al Betis por un millón y después recaló en el Getafe. Ha perdido pie con Bordalás tras varias campañas siendo importante en un equipo que estaba en Europa o peleaba por ir. Hace poco hablaba de la posibilidad de volver a Málaga.

En LaLiga Santander también juegan Sofian Chakla (1993, cedido por el Villarreal al Getafe), Aarón Escandell (1995, Granada), Kiko Olivas (Valladolid, 1988) y José Luis Recio (Eibar, 1991). Los tres primeros se marcharon a las canteras de Betis, Granada y Villarreal sin dejar dinero directamente en las arcas malaguistas. Olivas ha vuelto tras una grave lesión de rodilla en el tramo final de temporada con el Valladolid, donde lleva el último lustro. Aarón ha tenido minutos en el EuroGranada y el central marroquí se reenganchó a la élite tras un tramo final de temporada pasada en el que tuvo minutos en el Villarreal tras subir desde el filial con 26 años antes de ser cedido al equipo madrileño. Recio, que marcó su primer gol el fin de semana pasado tras tres años y medio, está cedido en el Eibar por el Leganés, que descendió tras ficha rlo. Intenta evitar su tercer descenso en las últimas cuatro temporadas el malagueño, que tiene un valor de mercado de 1.5 millones, justo lo que pagó el equipo pepinero por él en 2018.

Hay cuatro jugadores más en ligas foráneas. En Bélgica está Fabrice Olinga, que fuera el goleador más precoz de la historia de LaLiga y que también tuvo minutos en el Málaga de la Champions. Justo ayer cumplió 25 años y juega en el Mouscron, con el que esta temporada marcó dos goles. Se vendióal Apollon Limassol chipriota por 500.000 euros, en una operación truculenta en aquella época en la que se necesitaba dinero desesperadamente (época que sigue) en el mercado de invierno de 2014. Su valor de mercado ahora es de 400.000.

Quedan dos jugadores en Polonia. Iván Márquez (Marbella, 1994) y Erik Expósito. El primero juega en el Krakow, donde es titular y con mucho minutaje. Jugó en San Pedro y El Palo antes de irse a la cantera del Atlético de Madrid y debutar en Primera con Osasuna. El valor ahora del central es de 350.000 euros. Y, además, Erik Expósito, delantero canario de la generación de 1996, que después debutó en Primera con Las Palmas. Llegó en edad juvenil y estuvo entrenando con el primer equipo, pero no debutó oficialmente. Tras pasar por Las Palmas y Córdoba se marchó a Polonia, donde está destacando con el Wroclaw, con el que ha marcado nueve goles y ha dado tres asistencias. Tiene un valor de 650.000 euros.

Por último, Iván Jaime (2000, Famaliçao), el último en marcharse. Dejó 500.000 euros más alguna cláusula de posterior venta hipotética. El centrocampista ha marcado en el último mes y medio tres goles y ha dado tres asistencias para ayudar a su equipo a encarrilar la salvación.

Es el mapa de canteranos del Málaga por las primeras divisiones de todo el mundo. Algunos dejaron mucho dinero y otros no. Pero la inversión dejó retorno, con productividad para el primer equipo también. 15 jugadores que que dejaron 44 millones en el club suman un valor de 88 millones de euros, jugadores en equipos de competición europea y con proyección.