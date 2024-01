La estimable hospitalidad del Granada

La invasión del malaguismo en Granada fue posible, en gran parte, gracias a la hospitalidad del club nazarí, que no dejó de tener detalles durante estas semanas que facilitaron la masiva asistencia de seguidores desde la provincia del sur. Desde llevar el partido a Los Cármenes, que habitualmente se juegan en la Ciudad Deportiva, hasta no poner límites al número de entradas a disposición de los malaguistas, que pudieron comprar en el mismo estadio su localidad si antes no disponían ya de ellas. Puede parecer que sería lo deseable y habitual en un contexto de cercanía, pero no es así. Hay, por ejemplo el Betis, clubes andaluces que no permiten la asistencia de espectadores foráneos a los partidos de su filial en Segunda RFEF, algo de lo que se han quejado algunos equipos.

La inmensa mayoría de espectadores del partido en Los Cármenes era de Málaga. Tradicionalmente, para el malaguista clásico, el gran derbi y la rivalidad que latía era la que existía con el Granada, a mediados y avanzado el siglo pasado. Paulatinamente, también porque no se coincidió demasiado, fue oscilando más hacia Sevilla. La relación ahora entre las aficiones y los clubes es óptima. Hubo gritos mutuos a favor del otro tras el encuentro.

Hay malagueños trabajando en el Granada, algunos de ellos futbolistas, tanto en filial como en el primer equipo. Se dejó ver por el estadio para contemplar el duelo Bryan Zaragoza, que saludaba a Kevin, compañero de generación (2001), contra el que jugó en categorías inferiores y con el que le une una gran relación. El flamante fichaje del Bayern Múnich, al que se incorporará la próxima temporada, pelea con el primer equipo granadinista y este lunes tiene un partido esencial en Getafe para intentar seguir vivos en la batalla por la permanencia. Metido en el pozo durante toda la temporada, no está sencillo, pero ha dado síntomas de vida en las últimas semanas. Antes, tuvo tiempo de ver al equipo de su ciudad contra el filial de su club actual.