Víctor Sánchez del Amo dejó abierta la puerta a su continuidad nada más consumarse la eliminación del Málaga en los play off de ascenso a la Primera División: “¿Si nos gustaría seguir? Por supuesto, estamos encantados. Para seguir dependerá de sentarnos a hablar las dos partes, primero ver si el club quiere que sigamos. Y luego ver el tipo de proyecto a afrontar. Nos sentimos muy contentos de haber podido contribuir a que este grupo haya echado raíces”. Importantísimo el matiz y el uso de la palabra “proyecto”.

Ahora mismo es una persona de consenso entre la afición, que coreó su nombre y le rogó que se quedase en el Málaga. Hablando de proyecto, Víctor considera que hay buena base, tal y como dijo también tras el partido contra el Dépor: “Los jugadores han construido las bases de algo bonito. El objetivo era el ascenso, no lo hemos podido conseguirlo, y nos duele. Pero se han armado las bases de un proyecto de campeón, de un equipo conectado con su afición. Son las raíces”.

La traducción es que el técnico estaría dispuesto a seguir pero no a cualquier precio, no si llega una desmantelación de la actual plantilla y no le garantizan una de, como mínimo, el mismo nivel. Eso a día de hoy es francamente complicado en el Málaga porque hay demasiados factores que entran en la ecuación.

El más importante está en la cúpula del club, con el conflicto entre el presidente Al-Thani y BlueBay. En la entidad creen que el proceso continuará en los tribunales aunque ya en otras instancias. La sensación general en Martiricos es que el jeque continuará siendo quien mande. Así que el funcionamiento del Málaga será similar al de ahora, con los imprevisibles giros de los gestores y las dudas habituales. La hipotética entrada de la hotelera tampoco es que generase tranquilidad para trabajar, sino más bien lo contrario. Lo último que necesita el Málaga este verano son luchas de poder.

También habrá que ver qué sucede con José Luis Pérez Caminero, que llegó hace un año a la dirección deportiva. Su objetivo era conseguir el ascenso y no se ha logrado 39 jugadores y dos entrenadores después. Mucho para un solo curso. Lo que piense Al-Thani de él es una verdadera incógnita, pero de momento nada hace indicar que vaya a producirse algún movimiento drástico.

De cualquier forma se espera que Caminero, que salvo alguna presentación ha estado toda la temporada apartado de los micrófonos, dé explicaciones y haga algún tipo de análisis público en las próximas fechas, algo que no está confirmado.

Lo que está claro es que ahora mismo, a pesar de todo, el Málaga ha conseguido una comunión con su afición que sería conveniente mantener con vistas a la temporada 2019/20, que empezó el sábado por la noche.