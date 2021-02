Se atisba el final del caso de BlueBay

Uno de los grandes problemas del Málaga como entidad nace de aquel oscuro acuerdo entre los Al-Thani y BlueBay, que construyeron una sociedad para controlar casi la totalidad de acciones del club. Sobre todo cuando rompieron relaciones y entraron en una batalla jurídica que se ha prolongado en el tiempo y que influye de manera mayúscula en el futuro blanquiazul. Máxime ahora, que paralelamente se investiga por la vía penal a los cataríes. Pero pronto podría llegar a su fin. Se espera que para el mes de mayo de 2021 aproximadamente haya un desenlace después del primer triunfo de la hotelera, que fue recurrido por el sheikh.

“Se le han embargado las acciones que están dentro de la empresa NAS Spain 2000, la que comparte con BlueBay. A corto plazo puede ser que se resuelva en breve. Parece ser que ya hay fecha de votación y fallo para el mes de mayo o algo así”, contó Paco Valverde, abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga, en Área Malaguista.

La jueza Ruiz González ya ha designado a los dos peritos que se encargarán de tasar los bienes del jeque Al-Thani y tres de sus hijos (Nasser, Rakkan y Nayef). Dos porque la complejidad del caso así lo requiere. Serán Victoria Oliva Tortello y Salvador Pedraza López. La magistrada eligió a ambos economistas para la valoración de las acciones y participaciones que los Al-Thani ostentan a título personal como a través de las sociedades Málaga CF, NAS Football SL, NAS Spain 2000 SL y Nasir bin Abdullah and Sons SL.

La titular del Juzgado de Instrucción Nº14 de Málaga puso una importante fianza que luego aumentó hasta los 8,5 millones de euros para garantizar así el cobro del dinero que los Al-Thani adeudan a la propia entidad de Martiricos. El jeque y sus hijos, conviene recordar, están siendo investigados entre otras cuestiones por presuntos delitos de administración, societario y de blanqueo de capitales.

“Que reintegre lo que se ha llevado del club para mantenerlo a flote y no tener que estar pidiendo préstamos. Se ha tenido que hipotecar ahora con un préstamo concedido por LaLiga, afortunadamente, a bajo interés de cinco millones. Pero eso da para acabar la temporada, no sabemos qué pasará el año que viene y ese es el sinvivir que tenemos”, lamentaba Valverde, que añadió: “Se necesita dinero. Lo ha originado el jeque. Hay grupos que han contactado con el administrador para preguntarle. Se han acercado grupos solventes y que tienen al Málaga como objetivo en la liga española. Vamos a llegar raspados a junio según el informe del administrador judicial”.

La APA se desmarca de cualquier relación con BlueBay, de quien asegura no conocer bien sus intenciones: “No sé cuál es el pensamiento que tiene exactamente. Cada vez que hacen una intervención es para decir que les gustaría participar en el club en un futuro, que les encantaría dirigir el club e invertir. Prueba de que eso sea una predisposición real no hemos visto. Con nosotros, contacto cero”. A la hotelera también se la investiga por un contrato de publicidad de 2,6 millones de euros que no aparece por ninguna parte.

Por el momento, todo estará en manos del administrador judicial, José María Muñoz, que pronto cumplirá un año al frente de la entidad. “En la última resolución es sine die mientras dure la medida cautelar. Hasta que termine la instrucción, y va para largo por lo que estamos viendo. Que la familia Al-Thani se haya quedado sin abogados, que no pueda la declaración porque está en Doha y todavía no haya ni siquiera contactado con la embajada española para hacer la videoconferencia porque no tiene dichos abogados… Lo que se está haciendo es administrar temporalmente hasta que el juicio penal se celebre”.

El coste de las casas alquiladas

Una de las medidas que Muñoz ha tomado tiene que ver con las casas que tenían alquiladas a costa del Málaga CF y que suponían un derroche disparatado para las arcas de la entidad. Pero todavía podría suponer un coste adicional. “Hay demandas puestas de algunos de los propietarios contra el club pidiendo una indemnización por resolver el contrato antes de tiempo. Pero el administrador no podía hacer otra cosa, tenía que hacerlo lo más rápido posible. Luego ya se verán los pleitos y los abogados del club intentarán pelear para que eso no suponga una carga más”, contó Valverde.