La hegemonía del Málaga CF se acerca a su fin

Dos meses le quedan al Málaga CF para evitar su descenso a la Primera RFEF y lo mismo al Antequera para ser bienvenido en dicha categoría. Una situación que lleva planeando en el aire desde aproximadamente Navidad, cuando el conjunto de Los Dólmenes empezó a distanciarse del Recreativo de Huelva en el Grupo 4 de la Segunda RFEF y el equipo de Martiricos no salía de los puestos de descenso. Sin embargo las referencias que se hacían en modo irónicas se empiezan a verse muy probables. La provincia de Málaga podría volver a contar con dos equipos en la misma categoría, aunque por desgracia esto no ocurriría en el fútbol profesional.

Dicho panorama no ocurría desde la temporada 1996/97, ha llovido bastante desde entonces, en esa ocasión coincidieron tres conjuntos de la provincia en la ya extinguida Segunda B y fueron el Atlético Marbella, el cual dejó una deuda importante y no es el actual Marbella FC de Tercera RFEF; el Vélez CF, sí es el que compite a día de hoy en Segunda RFEF; y el Málaga CF, quien nació en 1992 tras la desaparición del CD Málaga y ascendió de la antigua Tercera División a la categoría mencionado anteriormente. Desde entonces el conjunto de Martiricos no ha vuelto a compartir categoría con un conjunto de la provincia. Algo que podría ocurrir 26 años después con un derbi entre el Antequera y el Málaga la próxima campaña.

El actual Marbella FC luchó por ascender a la categoría de plata en la temporada 2019/20, pero se quedó en los playoff de ascenso, por lo que se esfumó la posibilidad de cruzarse con el Málaga CF en Segunda División. La temporada siguiente el combinado marbellí descendería a Tercera División y acto seguido se implementaría el nuevo sistema de competición conocido a día de hoy. Precisamente, se llegó a hablar de que si eso ocurría el conjunto blanco solicitaría La Rosaleda para competir en ella. Sin embargo, esa situación se esfumó. La actual sí parece ir cogiendo fuerza con el paso de las jornadas, ya que el conjunto de Abel Segovia dispone de un colchón de 17 puntos a falta de 10 jornadas, o sea, 30 por jugar. Dos menos de las que tiene el combinado de Pellicer para evitar dicho escenario.

De momento, es un caso hipotético, ya que esto es fútbol y cualquier cosa puede ocurrir en estos dos meses que quedan de competición. Sería raro que no se produjera el escenario mencionado, pero no es la primera vez que se cumple un escenario casi imposible en el mundo del balompié. A falta de 10 jornadas (o menos si sigue la marcha actual) para la confirmación del ascenso del Antequera y 12 para el desastroso descenso del Málaga todo apunta a que la temporada que viene habrá derbi en La Rosaleda y El Maulí.