España - Noruega: Lleno absoluto en La Rosaleda para ver a la selección y a Haaland

La selección española de fútbol regresará a La Rosaleda el próximo sábado 25 de marzo y lo volverá a hacer con el cartel de no hay billetes. Después de agotarse el cupo de entradas para los Fieles Malaguistas, ocurrió lo mismo con las de público general que salieron este lunes. Se repite la historia de la última visita de La Roja a la Costa del Sol. En esa ocasión fue ante la República Checa, partido correspondiente a la Nations League.

La selección ahora de Luis de la Fuente saltará al césped de La Rosaleda ante un estadio abarrotado. Esta cita será ante la Noruega de Erling Haaland en un partido correspondiente a la fase clasificatoria de la Eurocopa 2024 de Alemania. La afición blanquiazul volvió a demostrar de esta forma que se desvive por el fútbol y debido a la situación del Málaga CF se agarra a la ilusión de poder disfrutar de un buen encuentro del combinado nacional.

Sin embargo, la consecución de estas entradas no fue sencilla, ya que hubo que realizar un ejercicio de relajación para sobrellevar las largas esperas en la cola virtual. Eso si luego no daba error la página web y devolvía de nuevo al usuario al último puesto de la cosa, ocurrieron varios casos así según hicieron constar en redes sociales los usuarios. Sin duda, no fue una misión sencilla conseguir las localidades, las cuales son un premio teniendo en cuenta las dificultades.

🥰 ¿¿Sabes que con la compra de tu entrada para ver a la @SEFutbol en Málaga también puedes conocer a tus ídolos??📸 Hazte con la tuya y participa en el sorteo de un pase doble para el Mᴇᴇᴛ&Gʀᴇᴇᴛ con nuestros jugadores.ℹ️ Infórmate: https://t.co/10qiZLSRnn#VamosEspaña pic.twitter.com/dSCHZdS2Zj — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) March 6, 2023