El heredero del 'Chupete' Suazo está en el Málaga CF

A sus 18 años, a Carlos Ruiz Rubio (Córdoba, 2004) se le conoce en el mundillo del fútbol como Chupete. El delantero del Atlético Malagueño confiesa que debe su nombre al mítico delantero chileno Humberto Suazo, que a sus 41 años todavía no ha colgado las botas. El que fuera, entre otros clubes, atacante del Real Zaragoza también heredó lo de Chupete, según cuentan, porque su padre le veía parecido a otro clásico como Luis Hormazábal, del Colo Colo.

Hay que recordar que Suazo debutó como profesional hace más de 20 años y ahora está estrenando etapa en el San Luis de Quillota -ahora de la Primera B chilena- donde brilló en 2003 con 39 goles. Chupete, el del Málaga, nació en 2004, pero en su infancia se le quedó grabado. "De chico me rapaba igual que Chupete Suazo del Zaragoza. Me lo pusieron y así se me ha quedado. Lo hacía a posta", aseguró en Área Malaguista, donde añadió: "Me gusta también Luis Suárez, un delantero que no para de correr, de pelear y que está siempre en el sitio para marcar el gol".

Así que Chupete, máximo goleador por el momento del filial del Málaga, es "un guerrero al que le gusta mucho tener el balón. No tengo objetivos más allá de formarme compitiendo. Eso es lo que me propongo. Jugador versátil, que puedo tirar al espacio, que me puedo mover entre líneas. Eso da mucho al equipo”.

Pese a que todavía es juvenil de tercer año, está en Tercera Federación, donde demuestra su personalidad: "En el último partido no nos llegaron a puerta, lo tuvimos dominado durante todo el partido y al final llegó la acción del penalti. Cogí el balón, me vi con confianza. En ese momento lo que me pasó por la cabeza es que lo iba a meter. Al principio me costó adaptarme a la categoría, pero ahora a la vuelta de las vacaciones he dado un paso adelante en lo mental. Físicamente también estoy más fuerte, tengo que ir a los choques de verdad, esto no es como en juvenil". Te dan muchos codazos, tienes que protegerte. He aprendido a saltar protegiéndome. Yo antiguamente saltaba sin los brazos".

Su gran valedor es Duda, que le destacó como su gran apuesta de futuro. "Me llamó él para venir al Málaga. La relación muy buena, me ayuda en el día a día, me da buenos consejos para mejorar y para que el día de mañana pueda ser profesional. Me exige, pero es normal. Me dice que nunca me falte el trabajo y el esfuerzo. No sé lo que pasará, pero es lo que intento. Tenía varias ofertas pero escogí esta con mucha ilusión y ganas porque creo que puedo llegar al primer equipo".

Acerca de los objetivos colectivos, tiene fe: "Yo creo que vamos a hacer una segunda vuelta buena y vamos a conseguir los objetivos. Yo creo que nos metemos en play off. Tenemos equipo para competir por eso y mucho más. Hay que competir y sumar de tres en tres. Al principio nos faltó un poco de experiencia".