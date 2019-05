Lleva unas noches durmiendo fuera de la zona de play off el Málaga. No es algo definitivo ni irreversible. De hecho, tiene una emocionante cita contra el Cádiz para cerrar la jornada en los puestos que dan derecho a promocionar a la máxima categoría. Una vez visto el mapa, toca elevar la presión. Porque es real, porque existe. Los blanquiazules llevan todo el curso siendo, como poco, sextos. O gana al conjunto amarillo o dependerá de otros para alcanzar el último vagón del tren.

Ahora mismo no valen empates ni por supuesto buenas sensaciones. El cementerio de los balones está lleno de equipo con las mejores intenciones. El Málaga tiene que regresar con el gran botín de Carranza o comenzará una ansiedad hasta la fecha no conocida. Los blanquiazules no han estado en todo el curso fuera del cuadro de honor. Pero la nota media ha ido bajando. No hay colchón, no hay margen para el error.

El Cádiz tiene 60 puntos. Si gana será casi inalcanzable dadas las jornadas que quedan y además puede llevarse el golaverage particular. Al Málaga no se le están dando demasiado bien los duelos contra rivales directos. En 2019 no se ha llevado ninguno, a no ser que se meta en ese saco al desinflado Alcorcón, cuyo único argumento son las matemáticas.

Víctor, eso no se le puede negar, ha saneado un poco la atmósfera, pero hasta él mismo sabe y deja caer que la confianza será cuestión de resultados. El juego gusta, sin duda, pero el Málaga (ni nadie) puede sobrevivir en el fútbol a base de intenciones y méritos. Las jornadas se consumen como un misto y cada parada puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.

El factor Machís

Hablará, cómo no, el césped y dictaminará su juicio. El Cádiz persigue el ascenso al ritmo que le marca Darwin Machís. El venezolano está siendo el futbolista de la categoría en este año natural. Son ocho goles en 11 partidos, una media escalofriante. Escuece mucho más en el Málaga porque pudo ser blanquiazul. Era uno de los elegidos para reforzar la plantilla, pero se torció. Llorarle no tiene sentido, ya llegará el momento de los balances y de señalar a quien corresponda.

Posibles alineaciones

El Málaga, no obstante, se la está jugando sin refuerzos invernales prácticamente. A Cádiz sólo va Iván Alejo (también Werner, pero casi como invitado), que llegó precisamente como solución tras el fallido fichaje de Machís. Seleznov se queda en casa por decisión técnica, Erik Morán está lesionado y Brezancic no anda muy allá. Conviene recordarlo.

La plantilla es larga en cantidad, pero a la hora de la verdad es más limitada de lo que parece. Ahí está el caso de Ricca. La lesión del capitán obliga a Víctor a tirar del central Diego González o de un Miguel Torres de quien no se recuerda su último partido.

No debe haber muchos más cambios en la alineación del Málaga, que ahora mismo está entregado en cuerpo y alma a la imaginación de Javi Ontiveros. Está fino, no cabe duda, el marbellí. Pero hace falta más. De todos. Y no olvidar nunca la importancia de dejar la portería a cero en Segunda División.

En el Cádiz, al margen de Machís, Álvaro Cervera pudo contar finalmente con el talentoso Manu Vallejo, que venía arrastrando problemas físicos. El entrenador amarillo da máxima importancia a este partido, que en otros tiempos fue un derbi de alta tensión. Ahora le queda la calificación de "alto riesgo", pero nada que ver. Qué va.