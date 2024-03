La mejor noticia, Dioni está a tope: "Fue un KO en la mandíbula, como Topuria"

La mejor noticia para el malaguismo se producía este martes por la mañana en el Anexo de La Rosaleda, donde el Málaga CF saltaba a entrenar a las 10:30 horas. No estaba en dinámica con sus compañeros porque deberá evitar contactos y golpes como protocolo médico en los próximos días, pero allí se encontraba Dioni Villalba. 48 horas antes dejó helada a La Rosaleda cuando cayó inconsciente tras un choque con un rival cuando intentaba rematar un centro. Fueron minutos de angustia porque no reaccionaba en primera instancia, pero afortunadamente todo quedó en un gran susto. Sólo eso.

Estos días hará ejercicios leves en solitario para ir recobrando sensaciones. Quedó aturdido y dolorido el día del choque, pero va recuperándose y, además, con buen humor. Dioni atendía con amabilidad a los medios tras haber saludado a los compañeros y departir con Sergio Pellicer durante varios minutos en la sesión. "Gracias a Dios está todo bien, ahora a recuperarse. A ver cuántos días estoy fuera. Tengo que darle muchas gracias a la gente, he visto vídeos que me han enviado compañeros, amigos y familia... Doy las gracias a la afición por esos mensajes y cánticos durante el partido. A seguir", relataba el del Puerto de la Torre sobre cómo había vivido esos momentos: "Al principio estaba preocupado por la gente. No me enteré de nada en el momento. Mi mujer, mi niña, mi madre, mis hermanas, la gente en la grada que no sabe qué está pasando... Se llevan el mal rato porque al final yo no me enteré de nada. Tomé consciencia cuando estaba en la ambulancia. Fue un mal rato para la gente de fuera".

Poco a poco va recomponiendo el puzle en su cabeza. "Recuerdo cuando me enviaron el vídeo de la jugada cuál era, pero cuando caigo no recuerdo a la Cruz Roja y el doctor, yo recuerdo tomar un poco de consciencia ya en la ambulancia. He ido recobrando las imágenes y me acuerdo del partido perfectamente", precisaba Dioni, que no perdía el sentido del humor: "El golpe fue en la mandíbula. Fue un KO como el de Topuria. Pierdo la consciencia y caigo al suelo".

Asume el delantero que tendrá que estar unos días fuera por el protocolo médico: "Este partido de Algeciras tiene pinta de que me lo voy a perder, aunque yo quiera jugar. Todo el mundo dice que no, es lo que hay".