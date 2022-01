En el mercado de fichajes hasta el último día

El Málaga ya contaba con que el mercado invernal fuese a ser largo aunque tuviese trabajo adelantado (algo que prueban los fichajes de Vadillo y Febas, que serán presentados hoy en La Rosaleda conjuntamente). Hasta el 31 de enero estará abierta la ventana y en la entidad de Martiricos están abiertos a diversos escenarios tanto en posibles entradas como en salidas.

La entrada del dinero de CVC agita un poco la situación, si bien hay muchos clubes que esperan a última hora para tratar de hacer el mejor negocio posible. Eso suele provocar un efecto dominó y ahí surgen posibles operaciones que en otros términos no estarían al alcance del Málaga.

De todos modos, conviene destacar que el Málaga ha cerrado a dos de los hombres más cotizados del mercado invernal como Febas y Vadillo. “Estar en este club te da la posibilidad de fichar jugadores que vienen perdiendo dinero, le acabamos de quitar un fichaje al Valladolid. Es un lujo”, destacaba José Alberto.

Hay puestos mejorables en el Málaga, sobre todo si quiere estar de verdad en la gran pelea por el play off. También se puede dar que salgan futbolistas como Ismael Casas, Jairo Samperio o Ismael Gutiérrez por sus particulares situaciones. No sería bajas consideradas graves para la segunda vuelta. “Aquí no queremos a disgusto a nadie”, sostuvo el asturiano.

Luego está la posibilidad de que alguien venga a comprar a Martiricos. No existe una necesidad urgente de vender, por lo que el Málaga puede hacerse el fuerte y remitir a las respectivas cláusulas de rescisión, como viene sucediendo en los (casi)dos últimos años.