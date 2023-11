El 1x1 y las notas del Ibiza - Málaga CF

El empate del Málaga en Ibiza es cosa de talento y fe. Parecía que estaba perdido con el tanto de Álex Gallar, pero emergió Haitam otra vez. Está en racha, como también Alfonso Herrero en su especialidad. Murillo fue titular en el centro de la zaga y formó una pareja sólida con Nelson Monte, otra vez sobresaliente.

Alfonso Herrero (**)

Un día más en la oficina, lo que significa que no faltó su parada de gol. Está a un nivel altísimo y no baja.

Gabilondo (*)

Partido serio del lateral, que tuvo faena y volvió a intentar hacer daño desde su costado.

Nelson Monte (***)

Da igual quien esté a su lado, el central portugués ejerce su liderazgo cada jornada. Un Señor Lobo silencioso.

Murillo (***)

Le tocó jugar en su sitio y se fue creciendo. Hasta marcado por la amarilla, compitió con firmeza y fiereza.

Dani Sánchez (*)

Le está costando un poco más cerrar el peligro por su perfil. Luego se vació y no paró de intentar aparecer en zona alta.

Genaro (*)

Partido aseado del sevillano, que anduvo muy concentrado pero se descolgó poco.

Dani Lorenzo (**)

Un poco intermitente en la primera mitad, en la segunda fue creciendo y tuvo buenos minutos. Está yendo a más a medida que juega partidos completos.

Larrubia (*)

Esta vez le tocó abandonar un poco más la banda y aparecer más por el centro. Infatigable trabajo.

Juan Hernández (*)

La lesión de Kevin le abrió la puerta del once. Correcto, aún le falta chispa.

Dioni (*)

Otro que no paró de intentarlo, que estuvo mucho tiempo por la derecha. No anduvo preciso en zonas donde suele ser letal.

Roberto (*)

No pudo rememorar su gol en Can Misses. Mucho trabajo pero no gozó de ocasiones.

Haitam (***)

Su vuelta está siendo espectacular. Golazo salvador y varios disparos peligrosos. En cuanto tenga piernas pinta a titular.

Cordero (*)

El joven canterano sigue teniendo minutos. Aprieta y lo intenta cuando tiene el balón.

Loren Zúñiga (s.c.)

Ocupó el lugar del fatigado Roberto. Pocos minutos para calificar, pero tiene que entrar con otro espíritu.