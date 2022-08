La política de Guede con los jóvenes y el filial

Lo único que pudo sorprender este sábado del listado que confeccionó Pablo Guede para la visita a Burgos fueron tanto el número de citados, tan sólo 20, como la escasez de canteranos. Pero el argentino cumple con lo que dice. Ha demostrado ser un hombre de palabra, de ideas claras y transparentes y que va de frente. Ya dejó claro que su apuesta en los jóvenes del filial es fuerte pero que no convocaría a chicos que realmente no tienen opciones de tener minutos. Víctor Olmo, Haitam y Loren fueron los únicos con ficha filial que viajaron. El resto, a sumar minutos con el Atlético Malagueño.

Andrés Caro, Issa Fomba, Dani Lorenzo, Álex Rico o Moussa Diarra se quedaron en casa tras la primera lista de Guede. El técnico considera, en base a sus palabras, que los cinco contarían con escasas oportunidades de sumar minutos este domingo y por eso no convoca a ninguno de ellos. Caro y Moussa tienen por delante a Bustinza, Juande, Burgos y Ramalho, sin contar las opciones de Escassi y Genaro. Dani Lorenzo y Rico tienen a Jozabed, Ramón, Luis y Febas, incluso a Gallar, por delante. Fomba se queda en casa ya que dos de los que viajan son bandas Olmo y Haitam, uno en cada perfil.

De hecho, es que los tres que viajan con el primer equipo cubren carencias actuales de la plantilla. Olmo es el recambio natural de Javi Jiménez. Haitam es un comodín que puede hacer de extremo o segunda punta, incluso de carrilero. Y Loren es el tercer delantero del equipo en estos momentos, con Chavarría lesionado y Adrián sin ficha.

"Un niño que no juega el viernes, no va a estar sin jugar sábado y domingo teniendo la posibilidad de jugar 90 minutos con el filial, que mejor que entrenar con los que no jugaron... ¿Estás loco? Y tenés que ser el mejor. No el mejor jugando, sino en actitud y comportamiento. El día que bajes y te creas que eres la estrella, terminas estrellado. El día que bajes y no seas un ejemplo, no subes más. Puedes jugar mal, claro, como todos. Pero la actitud no se negocia. Eso está muy claro", eran las explicaciones de Guede a Málaga Hoy sobre estas situaciones con los canteranos, siendo muy claro.

Los cinco que se quedaron en casa, de hecho, fueron titulares este sábado en el amistoso que disputó el Atlético Malagueño de Juanfran Funes ante el Ciudad de Lucena. El cuadro blanquiazul empató a dos ante los cordobeses en un once en el que estuvieron Caro y Moussa en la zaga, Rico y Lorenzo en la medular y Fomba en un costado. Arturo fue el guardameta. El once lo completaron Murillo, Jon, Calvo, Izan y Cortado.