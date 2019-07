Viernes de estrenos (20:30)

Al fin vuelve a rodar el balón. El Málaga se estrena en esta pretemporada hoy mismo en el Nuevo Mirador de Algeciras, donde le espera el conjunto gaditano a partir de las 20:30 horas (101TV). Será la primera prueba del verano para los malaguistas, que comenzaron a trabajar el pasado lunes 15 y llevan algo más de una semana rodando en La Quinta Football con una cantidad importante de sesiones dobles.

Víctor Sánchez del Amo se lleva a todos sus futbolistas hasta Algeciras. De momento, no hay criba más allá de las cuestiones relacionadas con las lesiones (Luis Hernández no podrá participar casi con total seguridad y se está pendiente de David Lombán). Será una cita extraña, de cualquier modo, con cerca de una treintena de jugadores donde elegir pero casi sin ninguna certeza acerca de cuáles estarán o no en la plantilla cuando toque visitar Santander.

Se espera que Ontiveros no juegue, puesto que el marbellí está esperando que se conceda la autorización definitiva por parte de la propiedad para poder marcharse al Villarreal. Igual hay otros casos sobre la mesa menos claros pero que podrían dar una pista en caso de que no se vistiesen de corto. Los que sí pisen el verde lo harán vestidos con las nuevas equipaciones, presentadas en sociedad ayer mismo y bien acogidas por el aficionado. Puede ser la oportunidad de ver por primera vez con el primer equipo a algunos de los canteranos.

Enfrente, un Algeciras que también comenzó a prepararse el pasado día 15 y que ya ha jugado un par de amistosos. Será el primer y único partido que juegue ante su afición este verano. Y también estrena nueva piel.