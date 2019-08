El Málaga juega esta tarde su último encuentro amistoso de la pretemporada. Es el último test antes de que empiece el juego de verdad, de que arranque la competición doméstica. Los de Víctor Sánchez del Amo disputan en el Carranza su último compromiso ante el Cádiz (20:00), quizá el más importante hasta el momento por muchos motivos. Será la antesala de lo que puede ser este equipo dentro de una semana, en el debut liguero ante el Racing de Santander en El Sardinero.

La preocupación entre la afición es lógica. Ayer quedó palpable en la manifestación en contra de la gestión del propietario. A 10 de agosto, la única incorporación al equipo es Shinji Okazaki, y aún está en entredicho que para el próximo 17 de agosto el club haya podido inscribirle ante LaLiga, encajándole en el quebradero de cabeza que es a día de hoy el Salario Liga. Esté o no esté el japonés, Víctor deberá sacar un once ante los santanderinos que dé pelea y que posicione al Málaga cuanto antes. Esa es la única tarea durante la pretemporada del preparador madrileño: encontrar un once.

Las bases son las que son. El técnico blanquiazul mantiene a parte de su columna vertebral durante el tramo final de competición y es esta la que se prevé que alinee ante el Cádiz. Ante el Melilla salió de inicio el Plan B para después ir saltando poco a poco los integrantes del A. Hoy se espera la situación inversa. Ante los gaditanos, uno de los rivales que más se ha reforzado hasta el momento (ocho fichajes). Será un rival que teste la avanzadilla blanquiazul.

Hasta el momento, Víctor ha ido mostrando sus cartas desde el primer momento. En su cabeza tiene muy claro quiénes pueden salir de inicio en Santander. Munir no parece tener oposición en la zaga, así como Cifu en el lateral diestro (por delante de Iván) y Juankar en el zurdo (sus molestias podrían provocar la opción de Diego o incluso el debut de Cristo). La pareja de centrales, con Luis Hernández tocado, apunta a Lombbán y Diego (con Muñoz en la recámara).

El centro del campo queda libre para Keidi Bare, Adrián y Boulahroud. Éste último es quizá el que más dudas genera a Víctor, que ha tomado buena nota de los canteranos Iván Jaime y Ramón, y al madrileño no le tiembla el pulso en estos casos. En los costados, Renato Santos y Mula o Pacheco gozan de prioridad ante otras opciones como Hicham.

Por último el 9. Víctor ya viene trabajando en un hipotético caso en el que no pueda contar con Okazaki, es por ello que ha probado al canterano Hugo como referencia ofensiva. En el Carranza podría ser su noche...